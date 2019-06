Dealer vlucht met fiets voor politie in Stuivenbergwijk en rijdt kind aan Jan Aelberts

02 juni 2019

17u11 20 Antwerpen Tijdens een controle van de Antwerpse politie in de Stuivenbergwijk merkte het wijkteam een drugsdeal op. Toen de dader probeerde te vluchten, reed hij op de fiets een kind aan.

Het wijkteam van de Stuivenbergwijk controleerde zaterdagnamiddag en -avond met anonieme patrouilles te voet de wijk om de overlast te bestrijden. Ter hoogte van de Duinstraat en de Lange Zavelstraat waren de agenten getuige van een drugsdeal. De verdachte sloeg met de fiets op de vlucht en reed een kind aan. Hij werd al snel ingehaald en overmeesterd door de inspecteurs. Hij had hasj en marihuana bij zich. Kort daarna zagen de inspecteurs een tweede verdachte fietser. Ook hij werd gevat en bleek in het bezit van marihuana. Zowel de dealers als hun klanten bleken illegaal in ons land.

De voorbije dagen konden de wijkteams meerdere drugsdealers vatten. Ook in de omgeving van de Lange Lobroekstraat werd een deal opgemerkt. De dealer had coke en heroïne op zak. Hij is 28 jaar en verblijft ook illegaal in ons land. Hij staat bekend voor eerdere feiten van drugsverkoop. Behalve de drugs nam de politie ook zijn gsm-toestellen en cash geld in beslag.

Minderjarige skaters

In Ekeren ten slotte werd eerder deze week een dealer gevat in het Veltwijckpark. Hij verkocht onder meer aan minderjarige skaters. Er werd een huiszoeking georganiseerd waarbij 57 gram cannabis, verpakkingsmateriaal en een weegschaal in beslag werden genomen.