Dealer verstopt zeven pakjes wiet in mond Jan Aelberts

18 november 2019

12u20 0 Antwerpen Tijdens een politiecontrole van het wijkteam van de Stuivenbergwijk werd een dealer tegengehouden. De drugs probeerde hij te verstoppen in zijn mond.

Het wijkteam van de Stuivenbergwijk controleerde samen met de mobiele eenheid in hun wijk. Er werd te voet, met de fiets en met de wagen gepatrouilleerd en er werd vanuit de commandokamer bijstand verleend aan de hand van de camera’s in de wijk. Eén man werd tegengehouden door de politie met 7 pakjes marihuana. In een poging te ontkomen aan een straf, had hij ze in zijn mond verstopt. Hij wordt voorgeleid op verdenking van drugshandel.