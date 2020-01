Dealer verstopt drugs in mond bij politiecontrole Sander Bral

21 januari 2020

De lokale politie merkten vrijdagavond een man op in de Offerandestraat. Hij stond duidelijk op iemand te wachten. De politie besloot de man even in de gaten te houden. Al snel maakte die contact met een andere man, die hoofdschuddend vertrok. De twee werden gecontroleerd. De eerste verklaarde dat hij drugs wilde kopen. Maar de verkoper wilde er niet op ingaan. De tweede man, de vermoedelijke verkoper, had drie gebruikershoeveelheden cannabis in zijn mond. Hij had ook een som geld op zak. De verkoper bleek illegaal in het land te zijn. Aangezien hij eerder al eens werd gearresteerd, kon de politie deze keer zijn verblijfplaats snel achterhalen. Bij een huiszoeking vond de politie een weegschaal, verpakkingsmateriaal en een kleine hoeveelheid cannabis.