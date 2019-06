Dealer probeert drugs te verkopen aan politieman Jan Aelberts

02 juni 2019

16u46 42 Antwerpen Zo maken ze het de Antwerpse politie wel héél makkelijk. Een dealer die op zoek was naar nieuwe klanten, heeft per ongeluk een politie-inspecteur in burger aangesproken. Hij werd onmiddellijk opgepakt.

De inspecteur, die werkt voor het drugsondersteuningsteam van de Antwerpse politie, is in burger als de dealer hem aanspreekt in Antwerpen-Noord. Of hij interesse heeft om drugs te kopen. Onmiddellijk daarna wordt de man gecontroleerd door de inspecteur en zijn collega’s. Hij verzet zich hevig en probeert de politiemannen te slaan. Even later hebben die hem overmeesterd. Hij heeft cocaïne, hasj en cannabis op zak. De man blijkt illegaal in ons land te verblijven en wordt voorgeleid bij de onderzoeksrechter.