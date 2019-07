Dealer met 55 gram heroïne gepakt in premetrohalte Astrid Jan Aelberts

11 juli 2019

18u42 3 Antwerpen Inspecteurs in burger hebben een dealer opgepakt in premetrohalte Astrid tijdens een controleactie. De man bleek illegaal in ons land te verblijven.

Begin deze week voerde de mobiele eenheid een controleactie uit gericht tegen overlast in en rond premetrohalte Astrid. Er werd gewerkt met inspecteurs in burger die getraind zijn in het opmerken van afwijkend en verdacht gedrag. Op die manier werd een verdachte man opgemerkt. Toen hij door de politie werd aangesproken probeerde hij zich aan de controle te ontrekken. Hij zette het op een lopen, maar kon uiteindelijk staande gehouden en overmeesterd worden in de Dambruggestraat. Hij bleek illegaal in ons land te verblijven. Verdere controle toonde aan dat de man in het bezit was van 55 gram heroïne en enkele grammen cocaïne. Deze zaten verstopt in een sigarettenpakje. De man werd gearresteerd, voorgeleid en aangehouden.