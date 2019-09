Dealer met 100 gram pure coke opgepakt in Borgerhout Jan Aelberts

16 september 2019

17u45 0 Antwerpen Bij een actie tegen drugsoverlast in Borgerhout heeft de Antwerpse politie een dealer opgepakt. Hij had maar liefst honderd grap pure cocaïne op zak.

“Onze mensen van het wijkondersteuningsteam kregen een man in de gaten die zich op de Turnhoutsebaan zenuwachtig gedroeg”, klinkt het bij de Antwerpse politie. “Na een kort telefoongesprek liep de man plots weg in de richting van Kattenberg. Daar werd hij opgewacht door een andere man en na een transactie gingen ze uiteen. De vermoedelijke dealer werd staande gehouden door de politie. Tijdens de fouille werd 100 gram pure en onversneden cocaïne gevonden en ook nog een dosis die klaar was voor verkoop. De man had ook nog cash geld en twee mobiele telefoons op zak. Bij hem thuis werd nog meer pure cocaïne gevonden, maar ook heroïne, een weegschaal, een loodjespistool en nog een derde gsm. De verdachte van 20 jaar werd gearresteerd en verscheen bij de onderzoeksrechter. Hij werd aangehouden.”