Dealer gooit tijdens vlucht te voet cocaïne op straat Toon Verheijen

21 maart 2020

Een anonieme patrouilleploeg merkte vrijdagavond een verdacht voertuig op Linkeroever op. De bestuurder dumpte iets in een brievenbus en gaf daarna plankgas. De politie zette de wagen aan de kant. De 20-jarige bestuurder probeerde nog te voet te ontkomen en smeet onderweg nog wat gerbruikershoeveelheden cocaïne weg. De agenten konden de man oppakken. Hij had nog een grote som geld op zak. In zijn wagen lag een verboden wapen en een grote tank lachgas.