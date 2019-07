Dealer gevat aan giraffenplein patrick lefelon

14 juli 2019



In de Provinciestraat liepen zaterdga twee potentiële kopers van drugs in de kijker. Het wijkteam Centrum was er bezig met toezicht en de inspecteurs startten een kortstondig toezicht. Wat later kwam het duo in contact met een vermoedelijke verkoper van verdovende middelen. Na een korte ontmoeting gingen ze weer uiteen. Bij controle bleek dat de twee cocaïne gekocht hadden. De verkoper werd tegengehouden toen hij via het giraffenplein probeerde te verdwijnen. Hij probeerde nog vlug een gsm en een pakje heroïne onder een geparkeerde auto te verstoppen voor hij gecontroleerd werd. Maar dat werd opgemerkt door de politie. De spullen werden gerecupereerd en in beslag genomen. Net als nog meer cocaïne, geld en een tweede gsm. De verdachte van 20 jaar wordt bij de onderzoeksrechter verwacht.