Dealer die agenten ramde, al vrij met enkelband Patrick Lefelon

14 augustus 2019

11u36 0 Antwerpen Een drugsdealer die vorige week op agenten van het Drugs Ondersteunings Team (DOT) inreed, is vrijgelaten met een enkelband. De man was al twee keer veroordeeld voor de verkoop van cocaïne.

De jonge O.A. en zijn kompaan waren tien dagen geleden door het Drugs Ondersteunings Team (DOT) van de lokale politie opgemerkt toen zij drugs verkocht aan een voorbijganger. Zij reden rond in een huurwagen. Toen het DOT het voertuig wilde controleren probeerde verdachte O.A. te ontkomen door het politievoertuig te rammen. Enkele politiemensen die waren uitgestapt om de controle uit te voeren, moesten uit de weg springen.

O.A. en zijn kompaan werden gearresteerd. In hun auto lag nog een voorraad van 28 gram cocaïne en een hoeveelheid cash geld gevonden. Chauffeur O.A. is een bekend gezicht voor de drugsspeurders. Hij werd al voor de derde keer betrapt. Eerder werd hij al veroordeeld tot straffen van 2 jaar en van 30 maanden, telkens voor drugshandel.

De hardleerse dealer O.A. wordt na een week in de gevangenis vrijgelaten met een elektronische enkelband. Dat besliste de raadkamer zopas.

Advocaat Thibaud Delva geeft mee dat zijn cliënt nooit de bedoeling had om de agenten aan te rijden. “De agenten sprongen in burgerkleding uit hun anonieme auto. Mijn cliënt had niet gezien dat zij een oranje armband droegen. Hij schrok van het plotse manoeuvre van de politiewagen voor hem en is er tegen gereden. Bij zijn arrestatie heeft hij wel flink wat klappen moeten incasseren van de inspecteurs. Dagen later had hij nog blauwe plekken.”