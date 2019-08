Dealer crasht na achtervolging op A12 Jan Aelberts

05 augustus 2019

15u13 4 Antwerpen Een dealer is gecrasht na een achtervolging door de politie op Linkeroever en de A12. Hij gooide onderweg drugs en een gsm uit zijn auto en reed uiteindelijk in op een geparkeerde wagen.

Tijdens een controle van het wijkondersteuningsteam op Linkeroever werd een dealer opgemerkt die drugs leverde vanuit zijn voertuig. Toen de politie de verdachte wilde controleren, ging hij er aan hoge snelheid vandoor. De man beging verschillende zware verkeersovertredingen en gooide tijdens de achtervolging op de A12 drugs en een gsm uit zijn wagen.

Ter hoogte van het kruispunt van de Boomsesteenweg en Bist in Aartselaar reed de verdachte in op een stilstaande auto. De inzittende raakte lichtgewond. De verdachte werd gearresteerd, voorgeleid en aangehouden, zijn wagen werd in beslag genomen. Bij een huiszoeking werd 2.315 euro cash geld en een verboden wapen in beslag genomen. Hij had 32 dosissen cocaïne op zak.