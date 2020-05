Dealer betrapt die met de step drugs aan huis levert CVDP

11 mei 2020

16u40 0 Antwerpen De Antwerpse politie heeft twee verdachten gearresteerd na het vinden van een grote hoeveelheid drugs en geld bij een huiszoeking.

Het wijkondersteuningsteam (WOT) van regio West had vernomen dat een bewoner van een pand aan de Sint-Aldegondiskaai drugs zou verkopen vanuit zijn woning. Hij zou ook bij de klanten thuis leveren. Het WOT hield een kortstondig toezicht en kon vaststellen dat de verdachte met z’n step op pad ging om drugs te bezorgen. Er volgde een huiszoeking met drugshonden waarbij een grote hoeveelheid marihuana, cocaïne en geld werd gevonden. De politie nam ook een precisieweegschaal, specifieke zakken, enkele mobiele telefoons en twee slagwapens in beslag. De twee bewoners van 23 en 31 jaar zijn gearresteerd en worden bij de onderzoeksrechter geleid. Enkel de mannelijke verdachte bleef aangehouden. De dame werd in vrijheid gesteld.