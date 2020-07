Dealer (31) op de vlucht gooit cocaïne, xtc, mdma, crystal meth én ketamine weg Sander Bral

13 juli 2020

13u55 0 Antwerpen Tijdens een controleactie in de historische binnenstad stelde het wijkondersteuningsteam van de regio West een verdacht contact vast tussen twee personen in de Plaatsnijdersstraat. Het bleek om een 31-jarige dealer en zijn klant te gaan.

Wanneer de inspecteurs overgingen tot controle zette de verdachte het op een lopen richting Amerikalei. Uiteindelijk kon hij gevat worden. Onderweg had hij een zakje weggegooid, waarin verdovende middelen bleken te zitten. In totaal werden 109 xtc-tabletten, 12 gram mdma, 1,6 gram crystal meth, 11 gram cocaïne en 117 gram ketamine in beslag genomen. Ook de Audi A3 van de verdachte en 460 euro cash werden met beslag verzwaard.

Tijdens de actie werden ook nog zeven wildplassers beboet, drie dronkenlappen bestuurlijk aangehouden, vijf personen beboet voor drugsbezit en een openbare barbecue stilgelegd. Het Orida-fietsteam kon ook een man betrappen toen deze een fiets meenam die de eigenaar niet op slot had gedaan.