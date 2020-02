Dealer (22) gooit sok met 12 gram coke weg tijdens politie-achtervolging Jan Aelberts

03 februari 2020

14u28 0 Antwerpen Het drugsondersteuningsteam vatte dit weekend een dealer ter hoogte van de Stenenbrug. De 22-jarige man sloeg op de vlucht, maar kon snel gevat worden.

Aan de Stenenbrug werd een verdacht voertuig opgemerkt. Na kort toezicht ging de politie over tot controle. De bestuurder probeerde te voet aan de politie te ontkomen, maar kon na een korte achtervolging gevat en overmeesterd worden. Onderweg wierp de verdachte een sok weg. Daarin werden 12 hoeveelheden cocaïne aangetroffen. In het voertuig werden nog twee gsm-toestellen en 1.040 euro cash gevonden. Alle geld, drugs en het voertuig van de verdachte werden in beslag genomen. De 22-jarige man wordt voorgeleid bij de onderzoeksrechter.