Dealer (19) ziet auto in beslag genomen Jan Aelberts

18 november 2019

12u34 0 Antwerpen Tijdens controles van de Antwerpse politie in de Stuivenbergwijk is een 19-jarige dealer opgepakt. Hij reed rond met drugs en een grote hoeveelheid cash geld.

Het wijkteam van de Stuivenbergwijk controleerde samen met de mobiele eenheid in hun wijk. Acht mensen werden betrapt op sluikstorten, vijf kregen een onmiddellijke minnelijke schikking voor drugsbezit en twee wildplassers werden beboet. Vier mensen bleken illegaal in ons land te verblijven.

Eén auto stond internationaal geseind en vier mensen reden rond met de wagen ondanks een rijverbod. Tijdens de controle van een bestuurder die met de gsm in de hand rondreed, vond het wijkteam van Berchem in het voertuig van de 19-jarige een grote hoeveelheid cash geld. De man had ook verschillende hoeveelheden drugs op zak. Zijn drugs, zijn geld en zijn auto werden in beslag genomen en de man wordt voorgeleid op verdenking van drugshandel.