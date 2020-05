De Zoo is na negen weken opnieuw open: “Ook apen hebben de bezoekers gemist” Caroline Van de Pol

18 mei 2020

12u00 0 Antwerpen Goed nieuws voor Antwerpse dierenliefhebbers, want vandaag heropende de Zoo haar deuren. Om alles in goede banen te leiden gelden er speciale voorwaarden en maatregelen, maar dankzij een systeem van online reserveringen verliep de heropening rustig. De bezoekers waren blij om hun favoriete dieren eindelijk terug te zien en genoten van de rust in de groene stadsoase.

Vandaag opende de Zoo na een lockdown van negen weken opnieuw de deuren voor haar abonnees. De belangstelling was groot, het toegelaten aantal plaatsen voor deze week was dan ook in een mum van tijd volzet. Vanaf juni kunnen ook niet-abonnees hun favoriete dieren komen bezoeken. Ze kunnen daarvoor vanaf vandaag online reserveren met een datum en tijdstip van aankomst. “We willen de bezoekers op het hart drukken om de tickets op onze officiële website te kopen. Door de verhoogde interesse verkopen ook piraten illegale tickets via andere websites”, vertelt woordvoerder Ilse Segers.

Ik ben heel blij dat de Zoo weer open is. Normaal kom ik hier elke dag na mijn werk even langs, dus de dieren zijn zoals familie geworden Tilly

Opgestaan om 6 uur

Wegens de coronamaatregelen mag de Zoo maximaal 4.000 bezoekers per dag toelaten. Een circulatieroute moet voldoende afstand en een goede doorstroom verzekeren. Er staan ontsmettingsgels verspreid over het park en in sommige delen is een mondmasker verplicht. De speeltuin en het restaurant zijn gesloten maar voor wie honger of dorst heeft, wordt er wel takeaway voorzien. “De heropening onder de nieuwe maatregelen verliep heel vlot en rustig. Door het systeem van reservaties vermijden we wachtrijen en grote drukte.”

De eerste bezoekster vandaag was Tilly, die speciaal om 6 uur opstond. “Ik ben heel blij dat de Zoo weer open is. Normaal kom ik hier elke dag na mijn werk even langs, dus de dieren zijn zoals familie geworden. Ik heb ze de voorbije weken hard gemist.” Tijdens de lockdown werden er secties van de pinguïns, de kleine apen en de reptielen vernieuwd. “Het park is nog mooier geworden dan voordien. Ik vind het ook knap dat de verzorgers de voorbije maanden zijn blijven werken, want dat is niet vanzelfsprekend in deze tijden.”

Babygorilla

Nathalie bracht vandaag met haar kinderen een bezoek aan de Zoo. “Ik ben tevreden dat het park weer open is na een lange tijd tussen vier muren met de kinderen. Ze vonden vooral de vissen heel interessant, maar het was wel jammer dat de speeltuin gesloten is.” Ook Albert kwam met zijn vier kleinkinderen naar de dieren kijken. “De Zoo is een beetje onze tuin. We kunnen er te voet naartoe en hebben al 40 jaar een abonnement.” Zijn lievelingsplek is het aquarium tijdens zonsopgang, maar vandaag kwam hij ook voor een bezoek aan de babygorilla Thandie.

Volgens een van de verzorgers merkten intelligentere apen zoals de chimpansees dat er de voorbije maanden geen bezoekers waren. “Normaal hebben ze veel interactie met mensen aan het raam, maar dat kon niet meer. We zagen dat ze daardoor meer met elkaar gingen spelen, vlooien en paren. Toen de eerste bezoekers vanmorgen arriveerden kwamen ze onmiddellijk kijken.” De pinguïns en de flamingo’s hebben dan weer niks gemerkt van de sluiting. “ Ze leefden gewoon verder volgens hun ritme. De flamingo’s zijn nu in broedconditie en zullen binnenkort hun nest beginnen bouwen en eitjes leggen”, vertelt de verzorgster.

Succes

De dierenverzorgers kregen heel wat enthousiaste reacties van de eerste bezoekers. “Iedereen is heel blij. Enkele fanatieke abonnees kwamen vandaag speciaal langs om hun lievelingsdier terug te zien.” Ook Ilse Segers zag de mensen zichtbaar genieten. “Sommigen zijn mij al persoonlijk komen zeggen hoe blij ze zijn. Er hebben ook veel nieuwe mensen een abonnement gekocht. Nu we waarschijnlijk zijn aangewezen op vakantie in eigen land willen mensen er tussenuit in de oase van groen die de Zoo te bieden heeft.”