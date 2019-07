De zomerse zaterdag van Tourist LeMC Annelin Marien

13 juli 2019

11u00 0 Antwerpen Negen zaterdagen in juli en augustus, maar geen idee wat ermee te doen? Elke week leidt een Antwerps bekend gezicht je rond in zijn of haar perfecte zomerse zaterdag. Deze week is het de beurt aan Tourist LeMC. Als hij niet op het podium staat, hij speelt namelijk op Suikerrock (26 juli), Dranouter (3 augustus), de Lokerse Feesten (8 augustus) en het Sportpaleis (8 november), hangt hij uit in, waar anders, Antwerpen.

Een hapje eten in Les Saveurs De Yamada

“Ik eet graag, en schuif met plezier aan elke tafel aan, maakt niet uit wie er in de keuken staat. Maar mijn absolute nummer één op het moment is Les Saveurs De Yamada, een Japans restaurantje op het Zuid. Weinig tafeltjes, onfeilbare service en dito menu.”

Les Saveurs de Yamada

Kronenburgstraat 31, 2000 Antwerpen

www.lessaveursdeyamada.be

Iets gaan drinken in de Great Old

“Ik ga geregeld een munttheetje halen in een Marokkaans café op het Kiel. Sinds enkele jaren woon ik namelijk in de zuidrand van Antwerpen. Ik woon er heel graag, moet ik stiekem toegeven. Maar om die bezoedeling wat te compenseren, vernoem ik met plezier café The Great Old te Deurne Noord. Een thuishaven, aan de juiste kant van ‘t stad.”

The Great Old

Ter Heydelaan 280, 2100 Deurne

www.thegreatold.be

Verkoeling zoeken in De Zoo

“Ik kom heel graag in De Zoo, waar de grote zoogdieren voor mijn part mogen vertrekken, want ik heb genoeg aan de verschillende speeltuintjes voor de ‘klein mannen’ en de eeuwenoude prachtige platanen. Natuur en stad, prachtige contrasten.”

ZOO Antwerpen

Koningin Astridplein 20-26, 2018 Antwerpen

www.zooantwerpen.be

Een ijsje gaan eten in de Gelato Factory

“De Gelato Factory op ‘t zuid is de perfecte plek voor een ‘crême gelaceke’. Artisanale ijsjes op de Italiaanse manier, en allemaal ter plaatse bereid. Er zijn een aantal vaste smaken, maar naargelang de seizoenen kan je telkens iets nieuws proeven, zoals aardbeiensorbet in de zomer.”

Gelato Factory

Verschansingstraat 57, 2000 Antwerpen

www.gelatofactory.be

Een boek lezen in de zon

“Een boekentip voor de zomer: ‘De vergeten kronieken van Tstadt’ van Lou Geluyckens. Het is een roman over de geschiedenis van Antwerpen. Lou beschrijft een rokerige drinkkelder, waar je, indien je een hongertje hebt, kunt eten wat de pot schaft. Een ‘stoofvleeske’ in een uitgehouwen homp brood, met daarbij een kroes gerstenat. Ik drink nu wel niet meer, maar voor zo’n gelegenheid zou ik wel een uitzondering maken.”