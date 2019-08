De zomerse zaterdag van Michael Van Peel Annelin Marien

10 augustus 2019

12u23 0 Antwerpen Negen zaterdagen in juli en augustus, maar geen idee wat ermee te doen? Elke week leidt een Antwerps bekend gezicht je rond en toont hoe zijn of haar perfecte zomerse zaterdag eruitziet. Deze week is het de beurt aan Michael Van Peel (41).

1. Een koffiekoek gaan eten bij Dellafaille

“Ik ben recent verhuisd naar Schoten, en daar hebben ze de beste koffiekoeken van het westelijk halfrond, bij Dellafaille. Er zit iets speciaals in die crème! Er gaan geruchten over, maar niemand weet exact hoe hij gemaakt wordt. Ik bestel altijd een hoorntje met crème, als ik op tijd ben, want die zijn vaak vroeg weg. Misschien ben ik daar een beetje te oud voor, hoort een volwassene geen rozijnenkoek te nemen eigenlijk? Maar ach, die hoorntjes zijn gewoon hemels.”

Bakkerij Dellafaille

Villerslei 23, 2900 Schoten

2. Verkoeling zoeken aan het Noordkasteel

“Sinds kort kan je met de waterbus naar Sint-Anna Beach, en overal in die Scheldebocht is het zalig om te zitten. Is het op Sint-Anneke om een pannenkoek te eten bij Radio Minerva, of aan de andere kant aan het Noordkasteel, eender waar langs die dijk heb je een prachtig zicht op de Schelde. Je zit daar in die Scheldebocht ook op een kruispunt van de industriële haven en de oude stad, het is daar een beetje een twilight zone, niet? Ik heb daar altijd het gevoel dat je op één van de voorbijgaande schepen kan springen en kan vluchten naar de weidse zee.”

Noordkasteel Zuid, 2030 Antwerpen

3. Taco's bij Gringo’s Cantina

“Bij Gringo’s Cantina hebben ze de beste taco’s en ditto caipirinha’s van ‘t stad! Je kan er niet reserveren, en stapt er dus best op goed geluk eens binnen. Ik heb jarenlang op kot gezeten boven dit Mexicaans restaurant, en elke keer als die fooi kregen, ging er in de keuken een stoomfluit af. Die hoorde ik tot bij mij op kot, en zo heb ik jarenlang elke keer als ze een fooi kregen, meegemaakt. Dat is best vreemd als je aan het slapen bent, en er komt precies opeens een stoomtrein voorbij op de kaaien.”

Gringo's Cantina

Ernest van Dijckkaai 24, 2000 Antwerpen

4. Een openluchtshow in het OLT

“Het Openluchttheater in Deurne is zowat de zomerversie van de Arenberg schouwburg. Je kan daar bij een goede mojito naar leuke concerten en comedy gaan kijken, met een dak van sterren en bladeren, wat op zich al een prachtige lichtshow is. Ik heb er een paar keer zelf opgetreden, en als het regent, sta je er te spelen voor een van de meest absurde publieken waar ik al voor heb gespeeld: een zaal vol paraplu’s! Maar een klein buitje maakt het soms ook wel gezelliger. Het Rivierenhof is sowieso heel gezellig ‘s nachts, zowel om zelf te spelen als om te gaan kijken.”

OLT Rivierenhof

Turnhoutsebaan 246, 2100 Deurne

5. Een pintje drinken in The Joker

“We eindigen onze dag uiteraard in The Joker, om eens goed te lachen en een pintje te drinken! Elke zondagavond is daar comedy, de perfecte afsluiter voor een zomerse week. En als je genoeg drinkt, kan je ‘s morgens terug koffiekoeken gaan halen bij Dellafaille, en zo is de cirkel rond!”

Café The Joker

Kleine Markt 16, 2000 Antwerpen