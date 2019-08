De zomerse zaterdag van Gilles Van Bouwel: “Op een warme avond bruist de hele Marnixplaats” Annelin Marien

17 augustus 2019

10u00 0 Antwerpen Negen zaterdagen in juli en augustus, maar geen idee wat ermee te doen? Elke week leidt een Antwerps bekend gezicht je rond en toont hoe zijn of haar perfecte zomerse zaterdag eruitziet. Deze week is het de beurt aan Gilles Van Bouwel.

1. Lunchen bij The LunchBox

Bij The LunchBox heb ik al vele dagen en avonden gespendeerd! De chicken caesar salad of de Thai beef zijn fantastisch lekker, en dat allemaal voor betaalbare prijzen. Je kan er op een zomerse dag lunchen, of ‘s avonds dineren. Ze hebben ook een leuk terras met dekentjes voor ‘s avonds als het kouder wordt.

The LunchBox

Theaterplein, 2000 Antwerpen

www.lunchbox.be

2. Iets drinken in Café Baron of Barbossa

Mijn twee favoriete café’s vind je op de Marnixplaats en het Mechelseplein, respectievelijk Café Baron en Barbossa. De Baron heeft een leuk terras en is heel gezellig op een warme zomeravond. Heel de Marnixplaats bruist dan! Barbossa is ook leuk, vooral omdat daar op weekendavonden vanaf een bepaald uur een dj begint te spelen, waardoor Barbossa plots een danscafé wordt!

Café Baron

Marnixplaats 5, 2000 Antwerpen

www.cafebaron.be

Café Barbossa

Sint-Jorispoort 2, 2000 Antwerpen

www.facebook.com/caffebarbossa

3. Op restaurant bij Mojo

Als het wat chiquer mag, ga ik naar visbistro Mojo. Dat is een klein visrestaurant in de Kasteelpleinstraat met acht tafels. Een leuke, romantische setting, dus! De vis is er fantastisch, en aan zeer schappelijke prijzen! Vis aan zo’n prijs vind je nergens anders in Antwerpen. Vooral de rog is een aanrader!

Visbistro Mojo

Kasteelpleinstraat 56, 2000 Antwerpen

www.visbistro-mojo.be

4. Rondkuieren op de Vreemdelingenmarkt

De Vogelmarkt of de Vreemdelingenmarkt is een perfecte plek om op een zomerse dag wat rond te kuieren. Je loopt er rond tussen de verse lokale en exotische producten, perfect om een last minute aperitief of diner klaar te stomen voor vrienden! Als afsluiter drink je een glas rosé of cava aan het krokettenkraam, en als de markt sluit om 16 uur en je dan toch nog goesting hebt in een glaasje, verplaats je je naar café De Duifkens!

Vreemdelingenmarkt

Oudevaartplaats, 2000 Antwerpen

5. Verkoeling zoeken in de Voetgangerstunnel

De voetgangerstunnel is de perfecte plek om op een hete dag verkoeling te zoeken. Het is daar altijd fris! Je betreedt hem via de authentieke roltrappen, die de tunnel uit 1933 nog steeds een retrogevoel geven. Een verfrissende wandeling van rechter- naar linkeroever en terug is zeker een aanrader op heel warme dagen!

Sint-Annatunnel, 2000 Antwerpen