De zomerse zaterdag van Bieke Ilegems Annelin Marien

24 augustus 2019

10u00 0 Antwerpen Negen zaterdagen in juli en augustus, maar geen idee wat ermee te doen? Elke week leidt een Antwerps bekend gezicht je rond en toont hoe zijn of haar perfecte zomerse zaterdag eruitziet. Deze week is het de beurt aan Bieke Ilegems.

1. De dag beginnen op de Vreemdelingenmarkt

Ik vind het ideaal als mijn zomerse dag begint op de Vogeltjesmarkt (of de Vreemdelingenmarkt) op zaterdagmiddag. Daar wandel ik dan rond om groenten en fruit te kopen, want het staat er vol met verse en lokale producten. Je kan er ook gezellig iets drinken, heel fijn om rond te lopen op de Vogeltjesmarkt!

Vreemdelingenmarkt

Oudevaartplaats, 2000 Antwerpen

2. Een ijsje eten bij ‘t Bieke

Ik ben niet zo’n ongelooflijke ‘ijsjesmadam’, maar als ik ga shoppen in de stad passeren we weleens langs mijn naamgenoot, ‘t Bieke. Dat is een bekend ijssalonnetje in de Korte Gasthuisstraat. Ik eet dan het liefst stracciatella en mokka-ijs, fruitsmaken zijn dan weer niks voor mij.

‘t Bieke

Korte Gasthuisstraat 8, 2000 Antwerpen

3. Lunchen bij Sofie’s Place

‘s Middags vind ik het heel fijn om te lunchen bij Sofie’s Place op de Graanmarkt. Ze serveren daar een heel lichte, frisse keuken, en de service is er geweldig. Het is er ook supergezellig om te zitten, op het hoekje van de straat, vlak bij de Bourla. Mijn favoriet is het heerlijke burrataslaatje, maar Sofie heeft ook vaak lekkere suggesties of hapjes om de delen.

Sofie’s Place

Graanmarkt 1, 2000 Antwerpen

www.sofiesplace.be

4. Iets drinken bij Ben's

Als ik ‘s avonds iets wil gaan drinken, ga ik heel graag in Brasschaat bij Ben’s. Daar hebben ze superlekkere cocktails, en een wijnbar met een mooie selectie wijnen. Het is er ook prachtig ingericht, en bij mooi weer kan je op het terras vertoeven. Een hongertje na je cocktail? Je kan er ook iets eten in Italiaanse stijl, een lekkere pizza uit de pizza-oven bijvoorbeeld, of een pasta. Ideaal om je dag mee af te sluiten!

Ben’s

Bredabaan 161, 2930 Brasschaat

www.bens-moment.be

5. Wandelen in een park

Ik ga graag een wandeling maken in een van de vele parken waar ik regelmatig kom. Als ik veel tijd heb, ga ik naar de Kalmthoutse Heide, daar is het prachtig. Maar ook in het Nachtegalenpark kom ik weleens, om te joggen bijvoorbeeld. Toen mijn kinderen nog klein waren gingen we daar vaak naar de speeltuin op een zomerse dag. Als we met de hond gaan wandelen, doen we dat vaak in het park van Wijnegem of Schilde. Dan wandelen we langs het kanaal het bos in, en krijgen we verkoeling onder de schaduw van de bomen.

Nachtegalenpark

Beukenlaan, Middelheimlaan