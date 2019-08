De Zomerfabriek lanceert het eerste kroeshaarfestival in Vlaanderen CVDP

13 augustus 2019

20u53 0 Antwerpen Op zaterdag 17 augustus wordt voor de eerste keer het Kroeshaarfestival georganiseerd in de Zomerfabriek in Berchem.

“Don’t touch my hair”, zong Solangé, een Amerikaanse zangeres met Afrikaans roots. Kroeshaar heeft een lange weg moeten banen door een Westerse wereld met sluik haar als schoonheidsideaal, waarin Afro-haar vaak als onprofessioneel en onverzorgd wordt beschouwd. Jongerenvereniging Kilalo startte daarom drie jaar geleden met de eerste editie van ‘Let’s talk about Kroeshaar’. Het werd een evenement dat op een interactieve wijze kennis brengt over de verzorging van kroeshaar en dat de vooroordelen daarrond probeert weg te nemen. Na drie succesvolle edities vormden vier organisatoren hun eigen vzw O.S.U. en startten ze het festival in de Zomerfabriek.

“We vertrokken vanuit de vaststelling dat veel mensen informatie nodig hebben over hoe ze hun kroeshaar moeten verzorgen”, vertelt Mohamed Barrie, een van de organisatoren. Op het evenement zijn er daarom workshops door experts en praatsalons. Er is ook een markt met haarproducten en een haarshow gepresenteerd door medeorganisator en haarstylist Adias Crown. Dit jaar is er ook een haarsalon waar zowel mannen als vrouwen hun haar kunnen laten doen en zullen er optredens zijn van R&B zangeres WAYI, Les Systematiques en DJ Rokia. Het festival moet een viering worden voor mensen met kroeshaar in alle mogelijke kapsels, vormen en textuur. “We willen een sfeer waarin iedereen zichzelf kan zijn om samen muziek te beluisteren of boeiende gesprekken te hebben.”

De deelnemers van het evenement zijn heel uiteenlopend. “We zie alle leeftijden langskomen. Er komen gezinnen en ouders met geadopteerde kinderen, maar ook heel wat jongeren”, vertelt Mohamed. Bezoekers uit heel Vlaanderen en onder meer uit Nederland namen al deel aan het evenement. “We zijn met ons concept vrij uniek in Vlaanderen. Onze ambitie is om jaarlijks hét festival van de lage landen te zijn dat kroeshaar viert.”

Het festival start zaterdag 17 augustus om 12 uur. De inkom is gratis en de workshops zijn betalend. Meer informatie vind je op de instagrampagina ‘kroeshaarfestival’ of op de website van de zomerfabriek https://www.zomerfabriek.be/.