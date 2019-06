De Wever: “Volgende Antwerpse burgemeester zal iemand van N-VA zijn” BJS

12 juni 2019

16u42 9 Antwerpen Als Bart De Wever daadwerkelijk Vlaams minister-president wordt, dan zal iemand van de N-VA hem opvolgen als burgemeester van Antwerpen. Dat heeft hij woensdagmiddag aan VRT NWS gezegd. De Wever reageert zo voor het eerst op de uitspraak van Jinnih Beels die dit weekend herhaalde dat zij kandidaat is.

Antwerps schepen voor Onderwijs Jinnih Beels (sp.a) herhaalde dit weekend in De Zevende Dag dat zij kandidaat-burgemeester is, als De Wever naar het Vlaamse niveau verhuist. De uitspraak lokte in N-VA-kringen heel wat verontwaardigde reactie uit.

De Wever reageerde woensdagmiddag voor het eerst op de kwestie. Dat Beels herhaaldelijk voor de job solliciteert, stoort hem naar eigen zeggen niet. “In ons land bestaat de vrijheid van meningsuiting”, zei hij droogjes.

Maar wie moet De Wever dan opvolgen, als hij vertrekt? “De meest geschikte persoon en dat zal iemand van de N-VA zijn”, aldus De Wever aan VRT NWS. “Gezien de krachtsverhoudingen in de gemeenteraad lijkt mij dat vrij logisch, wij hebben 23 zetels.”