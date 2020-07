De Wever verstrengt dragen van mondmasker: verplicht op zak en te dragen op drukke plaatsen Patrick Lefelon

26 juli 2020

14u11 20 Antwerpen Vanaf morgen moeten alle Antwerpenaars een mondmasker op zak hebben en moeten het dragen op drukke plaatsen. Dat heeft burgemeester Bart De Wever zopas beslist. Er zijn enkele uitzonderingen, zoals wanneer je aan een tafeltje op café zit. Dan mag het mondmasker af. Na een sensibiliseringsperiode zal er ook beboet worden.

Burgemeester Bart De Wever kreeg afgelopen dagen veel vragen over in welke straten een mondmasker nu verplicht gedragen moet worden. Niemand die het antwoord exact kende. stuurde vanmiddag deze persmededeling rond:

“Na de strikte en noodzakelijke maatregelen die wij in Antwerpen vorige week namen om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 tegen te gaan, begon er een vanuit verschillende steden en gemeenten een spervuur aan forse richtlijnen. Specifiek voor wat betreft de mondmaskerplicht op het openbaar domein, bepaalt het Ministerieel Besluit van 24 juli dat deze opgelegd moet worden in “winkelstraten en elke private of publieke druk bezochte plaats, bepaald door de bevoegde lokale overheid”.

“Te veel verwarring”

Deze bepaling leidt echter tot veel vragen. In een metropool met 530.000 inwoners houdt het afbakenen van winkelstraten en mogelijk drukke assen in dat honderden straten met signalisatie zouden uitgerust worden om de mondmaskerplicht op te leggen. Bovendien houdt dit dan nog geen rekening met de wijken waar het op onvoorspelbare momenten van de dag druk kan zijn.

Ik heb ook de meningen van experts, waaronder prof. dr. Van Ranst, goed genoteerd waarbij een algemene en onvoorwaardelijke mondmaskerplicht zoals in sommige gemeenten uitgevaardigd werd, als overbodig werd bestempeld. Op nachtelijke uren de hond uitlaten in een stille buurt, over een winkelas wandelen als de drukte na het sluitingsuur gepasseerd is, joggen in een rustig park: er zijn situaties waarbij zulke regelgeving het draagvlak van onze bevolking kan aantasten.

Daarom heb ik besloten om een rechtlijnig en uniform kader uit te laten werken voor het ganse grondgebied van de stad Antwerpen dat volgens mijn diensten noodzakelijk, redelijk en proportioneel is.

“Altijd dragen op drukke plaatsen”

In de stad Antwerpen zal, bij een hoogdringende politieverordening die morgen getekend zal worden, iedereen (boven de 12 jaar) ten allen tijde op gans het grondgebied van de stad verplicht een mondmasker bij zich moeten hebben. Het dragen ervan is ook steeds verplicht, met uitzondering van de volgende situaties:

- de persoon zit in een horecazaak om te consumeren

- de persoon doet een statische activiteit waarbij de afstandsregel strikt en voortdurend gerespecteerd wordt

- de persoon doet een activiteit waarbij de afstandsregel voortdurend gewaarborgd blijft ten opzichte van andere personen buiten zijn of haar eigen bubbel; het occasioneel kruisen of voorbijlopen van andere personen buiten de eigen bubbel waarbij de afstandsregel gedurende een kortstondig moment niet gehandhaafd wordt, doet geen afbreuk aan het voortdurend karakter.

In eenvoudige bewoordingen betekent dit dat iedereen altijd een mondmasker op zak moet hebben en dat dit ook opgezet moet worden op drukke plaatsen.

Het voordeel van deze verplichting om een mondmasker bij te hebben en te dragen, buiten de specifieke uitzonderingen die gegeven zijn, is dat de regel duidelijk is en in verhouding staat tot het maatschappelijk doel: voorkomen dat mensen op drukke plaatsen de afstandsregel niet respecteren zonder mondmasker. Deze regel houdt rekening met de wisselende en soms onvoorspelbare situaties op straten en pleinen zoals men die in een grootstad kan verwachten. En de regel zorgt ervoor dat er geen absurde beperkingen worden opgelegd voor plaatsen waar en momenten wanneer de afstandsregel wel perfect kan gewaarborgd worden.

Deze maatregel zal na een sensibiliseringsperiode ook gehandhaafd worden. Het is de verantwoordelijkheid van ons allemaal om deze maatregel te respecteren en elkaar te beschermen, in het bijzonder kwetsbaren. Dat is een kwestie van burgerzin.

De regel leent zich ertoe om overal in dit land toepasbaar te zijn. Ik roep hierbij de Nationale Veiligheidsraad op om een soortgelijke regel federaal uit te vaardigen om een duidelijk, uniform en logisch beleid te kunnen voeren.