De Wever verplicht Antwerpenaars om mondmasker op zak te hebben Patrick Lefelon

26 juli 2020

14u11 20 Antwerpen Vanaf morgen moeten alle Antwerpenaars een mondmasker op zak hebben en moeten het dragen op drukke plaatsen. Dat heeft burgemeester Bart De Wever zopas beslist. Er zijn enkele uitzonderingen, zoals wanneer je aan een tafeltje op café zit. Dan mag het mondmasker af. Na een sensibiliseringsperiode zal er ook beboet worden.



Burgemeester Bart De Wever kreeg afgelopen dagen veel vragen over in welke straten een mondmasker nu verplicht gedragen moet worden. Niemand die het antwoord exact kende.

Bart De Wever: “Na de maatregelen die wij in Antwerpen vorige week namen om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 tegen te gaan, volgde er vanuit verschillende steden en gemeenten een spervuur aan forse richtlijnen, onder meer voor wat betreft de mondmaskerplicht op het openbaar domein.”

Deze bepaling leidde zeker in Antwerpen tot chaos. Niemand die echt goed wist in welke straten het dragen van mondmaskers verplicht was. Waar begon en waar eindigde een winkelzone? Er circuleerden in sociale media lijsten met tientallen straten per district.

Bart De Wever: “Honderden straten waar het mondmasker gedragen moet worden zouden wij met signalisatie en borden moeten aanduiden. Voor een metropool met 530.000 inwoners is dat onbegonnen werk. Bovendien houdt dit dan nog geen rekening met de wijken waar het op onvoorspelbare momenten van de dag druk kan zijn.”

Vandaar dat burgemeester De Wever een politiereglement heeft uitgevaardigd waardoor iedereen boven de 12 jaar een mondmasker verplicht op zak moet hebben, én het op alle drukke plaatsen moet dragen. Het reglement gaat maandag in.

Uitzonderingen

Experts zoals professor Marc Van Ranst vinden een algemene mondmaskerplicht overbodig. Zoals op nachtelijke uren de hond uitlaten in een stille buurt, over een winkelas wandelen na het sluitingsuur, joggen in een rustig park... dan is een mondmasker niet nodig. Burgemeester De Wever volgt die zienswijze van professor Van Ranst en heeft enkele uitzonderingen voorzien in het politiereglement. Een mondmasker hoeft niet voor:

- iemand die aan een tafeltje in een horecazaak iets zit te consumeren.

- iemand die een statische activiteit uitoefent waarbij de afstandsregel strikt en voortdurend gerespecteerd wordt. Bijvoorbeeld een babbeltje slaan met de buurman.

- iemand die een activiteit doet waarbij de afstandsregel voortdurend gewaarborgd blijft ten opzichte van andere personen buiten zijn of haar eigen bubbel; bijvoorbeeld in een park wandelen waarbij je soms iemand kortstondig kruist op minder dan anderhalve meter.

Burgemeester Bart De Wever: “In eenvoudige bewoordingen betekent dit dat iedereen altijd een mondmasker op zak moet hebben en dat dit ook opgezet moet worden op drukke plaatsen.

Het voordeel van deze verplichting om een mondmasker bij te hebben en te dragen is dat de regel duidelijk is en in verhouding staat tot het maatschappelijk doel: voorkomen dat mensen op drukke plaatsen de afstandsregel niet respecteren zonder mondmasker. De politie zal eerst een korte sensibiliseringsperiode voor deze nieuwe maatregel in acht nemen maar daarna kunnen er boetes worden opgelegd.”