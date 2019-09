De Wever verdedigt zijn War on Drugs: “Dubbel zoveel resultaat als zes jaar geleden” Karim Bachar legt eed af als derde schepen van sp.a Philippe Truyts

23 september 2019

14u53 0 Antwerpen Antwerpen heeft een nieuwe schepen: Karim Bachar (sp.a) legde op de eerste gemeenteraad na de vakantie de eed af. Het zwaarste debat ging, niet zo verrassend, over de aanpak van de drugshandel en het daaraan verbonden geweld. Burgemeester Bart De Wever (N-VA) verdedigt zijn War on Drugs met vuur: “We boeken dubbel zoveel resultaat als zes jaar geleden.”

De granaataanslagen in diverse stadswijken en districten vormen dit jaar ook in de Antwerpse gemeenteraad een rode draad. Het voorbije weekend ontplofte er nog een granaat in Berchem. Filip Dewinter (VB), Wouter Van Besien (Groen) als Mie Branders (PVDA) zijn bezorgd over de gevolgen voor de stad en voelden Bart De Wever aan de tand. Dewinter wees erop hoezeer jongeren in een aantal stadswijken gevoelig zijn voor de drugsdealers. “Die dealers zijn rolmodellen geworden. Er zijn ‘zwijgwijken’ ontstaan. We moeten opletten dat wat zich in Amsterdam heeft afgespeeld (twee brutale moorden op een advocaat van een spijtoptant en op een ex-profvoetballer van Antwerp, red.) zich ook niet in onze stad manifesteert.”

Van Besien vroeg zich af wat de burgemeester nog wil bereiken als hij zegt dat hij de War on Drugs toch niet kan winnen. Branders rekent dan weer op een kritische evaluatie van die aanpak.

De Wever beklemtoonde, niet voor het eerst, dat hij geen vat heeft op de mondiale expansie van de drugshandel. “De beschikbaarheid van drugs neemt almaar toe en daar maak ik me zware zorgen over. Antwerpen is met zijn haven nu eenmaal een interessante route voor de drugstrafiek. Ik heb niet stilgezeten: we hébben een stroomplan en de UGent is bezig om de aanpak van de verschillende overheden in beeld te brengen. Resultaten verwacht ik eind dit jaar.”

Die resultaten zijn er volgens De Wever in elk geval wél lokaal met de War on Drugs. Zo steeg tussen 2012 en 2018 het aantal arrestaties voor drugshandel van 595 naar 1.125 en het aantal inbeslagnames van voertuigen van 97 naar 172. Vorig jaar werd 62,6 kilo hasj in beslag genomen, tegenover 36,8 in 2012. De politie presteerde 70 procent meer manuren.

Boerenschuur

Het tragisch overlijden van ex-wielrenner Frans Van Looy haalde ook de gemeenteraad. Hij woonde in De Boerenschuur in Merksem, maar moest daar weg van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Een petitie met 3.000 handtekeningen tegen de sloop van het gebouw haalde niets uit. Filip Dewinter (VB) vroeg de burgemeester om vanuit het college AWV een brief te schrijven om de afbraakplannen alsnog tegen te houden. De Wever noemde dat ‘onmogelijk’: “AWV is de eigenaar. Er zijn daar grote mobiliteitswerken (Oosterweel, red.) gepland. Dat hebben we hier met de gemeenteraad goedgekeurd. Nu een brief schrijven, zou schizofreen zijn. En onkies, gezien de omstandigheden dit weekend.”