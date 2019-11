De Wever reageert op gearresteerde jongeren die winkels wilden plunderen: “Ouders dragen ook verantwoordelijkheid” Sander Bral

17 november 2019

12u05 0 Antwerpen Burgemeester Bart De Wever (N-VA) heeft zondagvoormiddag gereageerd op de jonge amokmakers die vrijdag en zaterdag het winkelcentrum van zijn stad wilden terroriseren. Vrijdag werden zeventien jongeren preventief gearresteerd, zaterdag was er extra waakzaamheid bij de politie maar bleef het rustig. “De jongeren die opgepakt werden, zullen nauwgezet opgevolgd worden.”

De lokale politie kon vrijdag verontrustende berichten onderscheppen die onder jongeren circuleerden via het sociale medium Snapchat. Uit de berichten bleek dat de jongeren wilden samentroepen in het stadscentrum om winkels te plunderen en amok te maken. De aanstoker van de actie, een zestienjarige, werd vrijdagmiddag al gearresteerd. Hij zal zich bij de jeugdrechter moeten verantwoorden voor poging inbraak en vereniging van misdadigers.

Dankzij inzet van de mobiele eenheid van de politie, het hondenteam, interventieteams en bijstand van de federale politie werden vrijdagavond zestien andere jongeren tussen twaalf en negentien jaar gearresteerd vooraleer ze tot actie konden overgaan. Vijftien van hen mochten na een paar uur beschikken en worden uitgenodigd voor verhoor. Eén veertienjarige wordt voorgeleid bij de jeugdrechter op verdenking van drugsdealen. Twee van de jonge amokmakers hadden een verboden vlindermes op zak.

Vergelding

Zaterdag dan circuleerden er gelijkaardige berichten via Snapchat. Er zou een vergelding komen voor de gearresteerde jongeren waarbij de plunderaars deze keer heel de stad zouden viseren en niet enkel het centrum. De politie nam de berichten serieus en zette opnieuw extra middelen in om de orde te bewaren. Er werden verschillende jongeren gecontroleerd maar het bleef rustig en niemand werd gearresteerd.

Lofzang

Zondagvoormiddag reageerde burgemeester De Wever op het tumult in zijn stad. “Dankzij de alertheid en de kordate actie van ons korps bleef in coördinatie met het parket de rust in de stad verzekerd. Onze lokale politie verdient daarvoor alle lof”, benadrukt de burgemeester.

Trend

“Het is erg verontrustend dat jongeren dat soort gedrag vertonen, een trend die we jammer genoeg ook in andere grotere steden zien”, gaat De Wever verder. “Het spreekt voor zich dat alle jongeren die opgepakt werden, nauwgezet opgevolgd zullen worden. Gezien de jeugdige leeftijd van enkele arrestanten, komt ook de ouderlijke verantwoordelijkheid in beeld. De politie neemt ondertussen alle maatregelen die nodig zijn om de veiligheid te verzekeren.”