De Wever op werkbezoek naar Colombia (maar niet om over war on drugs te praten) Patrick Lefelon

02 juli 2019

19u35 0 Antwerpen Burgemeester Bart De Wever (N-VA) is vanaf dit weekend op zakenreis naar Colombia. Hij neemt er met 73 andere burgemeesters deel aan de World Cities Summit. De top gaat door in Medellin, de stad die beroemd en berucht werd door zijn drugsbaronnen zoals El Chapo. De conferentie heeft echter niets met drugs te maken.

De World Cities Summit draait vooral om ruimtelijke ordening en stadsplanning. De organisatie is in handen van de stadsplanningsdienst van Singapore. Burgemeester De Wever ging in 2014 zelf op studiereis naar Singapore. Hij kreeg toen ook een uitnodiging om aan te sluiten bij de World Cities Summit. Sindsdien is hij elk jaar aanwezig geweest op de conferentie.

De eerste dagen besteedt Bart De Wever aan economische en politieke ontmoetingen. Hij gaat langs bij de vertegenwoordigers van baggerfirma’s Deme en Jan Denul. Een dag later is De Wever te gast bij havenbedrijf Katoennatie van Fernand Huts. Die ontmoeting vindt plaats in de havenstad Cartagena.

Speech

Vanaf woensdag 10 juli tot en met vrijdag 12 juli is De Wever op de conferentie van World Cities Summit. Die gaat door in Medellin. Op donderdag 11 juli houdt de Antwerpse burgemeester er een keynote-speech over “De Grote Verbinding”, zoals het nieuwe Antwerpse bestuursakkoord heet. Hij zal het vooral hebben over de grote werven in en rond de stad, zoals de Oosterweelverbinding en de overkapping van de Ring.

Sommige waarnemers meenden te weten dat Bart De Wever naar Colombia trok in het kader van zijn ‘War on Drugs’. Colombia is hét productieland bij uitstek voor cocaïne. Daarover zal het op de conferentie evenwel niet gaan. Een tweetal maand geleden is trouwens een delegatie van de Belgische justitie en douane, met Antwerpse deelnemers, naar Colombia gereisd om specifiek de drugsproblematiek en de aanpak van cocaïnetrafiek te bespreken.