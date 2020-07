De Wever (N-VA) sluit dubieus pannenkoekenhuis na granaataanslag: “Risico op nieuw geweld te groot” Sander Bral

17 juli 2020

18u13 12 Antwerpen Pannenkoekenhuis Stacks op het Antwerpse Zuid kent geen vliegende start. Nadat het na tien dagen opening doelwit werd van een handgranaat in de Antwerpse drugsoorlog en het daags nadien controle over de vloer kreeg, moet de zaak nu op bevel van de burgemeester een maand lang sluiten. De zaak wordt gerund door drie broers van de familie El H. uit Berchem, gelinkt aan het Antwerpse drugsmilieu.

Dinsdagochtend 30 juni rond 4.00 uur werd pannenkoekenhuis Stacks-Pancakes in de Volksstraat, toen nog maar tien dagen geopend, het doelwit van een handgranaat. Er was enkel stoffelijke schade. De zaak wordt gerund door drie broers van de familie El H. uit Berchem, die een jaar eerder ook al het slachtoffer werd van een granaataanslag in de Deken De Winterstraat in Berchem. Eén van de familieleden was toen al veroordeeld voor het dealen van cocaïne maar hij werd in beroep vrijgesproken. Ze zijn niet gerelateerd aan de familie El H. van ‘Nordin, den Dikke van den Dam’ die hoofdverdachte is in enkele grote Antwerpse drugsdossiers en in juni werd opgepakt en terug vrijgelaten in Dubai.

Financiële controle

Daags na de granaataanslag kreeg Stacks het DIFA-team (Directe en Indirecte Financiële Aanpak) van de lokale en federale politie over de vloer. Het team werkt speciaal op handelszaken die banden hebben met drugsfamilies of diensten aanbieden aan het criminele drugsmilieu in Antwerpen.

Nu, enkele weken later, komt dan de beslissing van het college om de zaak minimum een maand te verzegelen omwille van inbreuken op de drugs- en wapenwetgeving. De zaak zal pas opnieuw mogen openen als aangetoond kan worden dat ze uitgebaat wordt door personen die niet gekend of veroordeeld werden voor drugshandel, wapens of het vormen van criminele organisatie.

Risico

Volgens burgemeester Bart De Wever (N-VA) bestaat het risico dat er zich opnieuw geweldsincidenten kunnen voordoen in of rond de zaak, een drukke verbindingsas op het Antwerpse Zuid met onder andere scholen en studentenwoningen.