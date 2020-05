De Wever (mét mondmasker) bezoekt winkels op de Meir: “Zullen bezoekers tellen op basis van gsm-signalen” David Acke

08 mei 2020

13u30 16 Antwerpen Antwerps burgemeester Bart De Wever trok vrijdagochtend richting de Meir en bezocht er Kruitvat en Esprit. Hij maakte er kennis met de veiligheidsmaatregelen die de winkels namen met het vooruitzicht op de heropening komende maandag. De stad Antwerpen zal het aantal bezoekers monitoren op basis van gsm-signalen.

Het was COMEOS die burgemeester Bart De Wever uitnodigde voor een bezoek aan de winkels op de Meir in Antwerpen. COMEOS vertegenwoordigt de grote winkelketens en supermarkten en lag mee aan de basis van het plan van de Nationale Veiligheidsraad om de winkels komende maandag opnieuw te openen.

Tijdens de wandeling benadrukte De Wever - mét mondmasker - nog eens het belang van het gezond verstand van de shoppers. “De stad en de handelaars rekenen op het gezond verstand van onze shoppers. Samen kunnen we ervoor zorgen dat we veilig en duurzaam de doorstart maken en opnieuw een stap richting het normale leven kunnen zetten.”

Toch vraagt De Wever om niet naar de winkelstraten af te zakken als je niets nodig hebt. Op die manier hoopt hij de grote drukte te vermijden. Op straat zal de stad de bezoekersaantallen monitoren op basis van gsm-signalen, zodat ze samen met de lokale politie kan bijsturen waar nodig als er te veel volk op één plaats zou ontstaan.

Mobiele toiletten

Op de Meir liet de stad pijlen aanbrengen om de juiste wandelrichting aan te duiden en voor de winkels werden bollen geschilderd waar wachtende shoppers op veilige afstand van elkaar kunnen wachten om de winkel binnen te gaan. De burgemeester kondigde ook aan dat er op de Wapper en de Groenplaats mobiele toiletten en een dispenser met ontsmettingsgel geplaatst zullen worden. Ook de toiletten in de shoppingcentra Shopping Stadsfeestzaal en Grand Bazar Antwerp, in het station Antwerpen-Centraal en op het Steenplein zijn toegankelijk.

De Wever bezocht ook twee winkels. Eerst hield hij halt bij Kruidvat en maakte er kennis met de maatregelen. Zo is elke shopper bij het binnengaan verplicht zijn of haar handen te ontsmetten en moet je een winkelkar nemen. Nadien trok het gezelschap naar Esprit. Zij rekenden twee meter afstand per shopper. Tussen elk pashokje heeft de winkel ook een leeg pashokje voorzien zodat shoppers niet naast elkaar kleren passen. De gepaste kleren zullen 24 uur in quarantaine gelegd en gereinigd worden.

De Wever toonde zich tevreden met deze maatregelen en heeft een goed oog op de heropstart. “Ik ben heel tevreden met wat ik hier vandaag gezien heb en ben ervan overtuigd dat alles veilig zal kunnen verlopen.”

Zoveel mogelijk met eigen vervoer

De stad Antwerpen roept iedereen die van plan is te komen winkelen op om bij voorkeur met eigen vervoer richting de stad te komen maar met aandacht voor de regels. Zo zal de LEZ opnieuw van kracht zijn en moeten bestuurders die niet aan de vereiste euronorm voldoen en de LEZ binnenrijden, een dagpas of toelating moeten kopen. Ook betalend parkeren en schijfparkeren op het openbaar domein is vanaf deze datum opnieuw van kracht.

Wie met het openbaar vervoer komt is verplicht een mondmasker te dragen of een alternatief beschermingsmiddel zoals een sjaal of een bandana dragen (vanaf 12 jaar) en voldoende afstand houden van andere reizigers. De Lijn vraagt om achteraan in te stappen en niet cash te betalen.

De voorschriften om naar Antwerpen te komen winkelen, zijn ook te vinden op www.antwerpen.be/corona.