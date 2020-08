De Wever gaat nog stapje verder dan Berx: mondmaskerplicht tijdens hittegolf enkel op drukke plaatsen SPS

07 augustus 2020

17u25

Bron: Belga 90 Antwerpen De lokale politie van de stad Antwerpen zal in navolging van de beslissing van provinciegouverneur Cathy Berx de avondklok de komende dagen niet handhaven omwille van de hittegolf én zal daarenboven de mondmaskerplicht op het openbaar domein enkel handhaven op drukke plaatsen. Dat gebeurt op vraag van burgemeester Bart De Wever (N-VA). "Ik vraag verantwoordelijkheidszin van iedereen", zegt De Wever wel.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De bijsturing is voorlopig van kracht tot woensdag 12 augustus. Tot dan zal de Antwerpse politie niet optreden wanneer het mondneusmasker afgezet wordt op rustige plaatsen, waar niemand anders zich in de nabije omgeving bevindt of er enkel kortelings gekruist of gepasseerd wordt. Het gaat voor alle duidelijkheid om een maatregel in de stad Antwerpen, niet in de hele provincie.

"Dit zijn uitzonderlijke omstandigheden, zeker in een dichtbevolkte grootstad waar veel alleenstaanden, ouderen en grote gezinnen vaak klein behuisd zijn, zonder tuin of terras", zegt De Wever. "In het volle besef dat er noodzakelijke maatregelen aangehouden moeten worden om de gezondheid van de meest kwetsbaren onder ons te beschermen, had ik vandaag contact met de gouverneur om soepeler en menselijk om te springen met de provinciale richtlijnen rond mondmaskerplicht en nachtelijke aanwezigheid op het openbaar domein. De gouverneur heeft hier rekening mee gehouden. Ik heb daarom als bestuurlijk hoofd van de politie mijn korps gevraagd om tijdens deze warme week tot en met volgende woensdag de mondmaskerplicht enkel te handhaven op drukke plaatsen. 's Nachts zal tijdelijk ook enkel het samenscholingsverbod gelden.”

De Wever benadrukt dat zijn korps wél strikt zal toezien op het dragen van een mondmasker op drukke plaatsen en het vermijden dat grote groepen 's nachts samenkomen op het openbaar domein. "Respecteer de richtlijnen", zegt hij. "Samen kunnen we dit aan.”

Lees ook:

Gouverneur Berx heft avondklok op vanwege hitte, wel nog strenge handhaving samenscholingsverbod

ONZE OPINIE. Stop de avondklok, voor iedereen nog een bolleke! (+)