De Wever en Van Besien op dezelfde golflengte: “Spijtig dat ook grotere speeltuinen in dichtbevolkte buurten nog niet open kunnen” PhT

18 mei 2020

21u34 0 Antwerpen Bart De Wever (N-VA) en Wouter Van Besien (Groen) toonden zich roerend eensgezind toen het probleem van de nog gesloten, grotere speeltuinen op de gemeenteraad aan bod kwam. Aanleiding was een inschattingsfout van de politie die maandag eerst de speeltuinen van het Terloplein en het Krugerplein in Borgerhout had geopend, maar later op de dag alweer afsloot.

Speelplekken zijn geen speeltuinen, zo weten we nu in Antwerpen. Bart De Wever besliste in weerwil van het verbod van de Nationale Veiligheidsraad om speelplekken in dichtbevolkte buurten tóch al te openen. Speeltuinen in parken, zoals het Nachtegalenpark, blijven dicht. Er is een te grote kans op samenscholing van de ouders. “Ik heb dat kunnen afdwingen bij de gouverneur, die dat met lange tanden heeft toegestaan”, zei De Wever op de gemeenteraad.

Ontgoochelend

Wouter Van Besien feliciteerde de burgemeester daarvoor. Hij pleitte er wel voor om een aantal grotere speeltuinen in districten met weinig groen uitzonderlijk mee te nemen in de Antwerpse regeling. “Want nu verplaats je de druk van de grote naar de kleine speeltuinen. Dat is onlogisch. In de loop van de dag heeft de politie opnieuw linten gehangen aan de speeltuigen op het Krugerplein en Terloplein. Zeer ontgoochelend voor kinderen. Ik hoop dat dit geen stop & go-beleid is.”

Dat was het volgens de burgemeester helemaal niet. “De politie had álle speeltuinen vrijgegeven, maar dat was in strijd met het ministerieel besluit en mijn eigen beslissing. En we moeten de wet handhaven. Er was te veel volk samengekomen aan het Terloplein en het Krugerplein. Ik betreur de situatie voor de kinderen wel. Ik kan me vinden in het pleidooi van Wouter Van Besien. Het is logisch, maar onwettig.” Hij riep iedereen in de raad op om zoveel mogelijk de stedelijke stem op het federale niveau te laten weerklinken.