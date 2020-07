De warmste vakantieplek van Vlaanderen, met kunstenaar Charlotte De Cock: “place to be tijdens het nachtleven van de jaren 80" Caroline Van de Pol

28 juli 2020

16u28 0 Antwerpen Nu het ernaar uitziet dat velen van ons de zomer in eigen land zullen doorbrengen, verklappen wij elke dag Nu het ernaar uitziet dat velen van ons de zomer in eigen land zullen doorbrengen, verklappen wij elke dag een plekje uit eigen streek dat het ontdekken waard is . Vandaag vertelt kunstenaar Charlotte De Cock (32) over het Concienceplein in Antwerpen.

Charlotte De Cock woont en werkt in het hartje van Antwerpen. Ook in haar vrije tijd kan je haar vinden in een van de vele barretjes en cafés in het oude centrum. “Ik ben hier geboren en getogen. De stad voelt als een dorpje waar ik overal te voet naartoe kan. Ik woon hier graag en wil hier altijd als uitvalsbasis blijven wonen”, vertelt ze.

Underground clubs

Het Hendrik Conscienceplein aan de Sint-Carolus Borromeuskerk is een van Charlottes favoriete plaatsen. Vandaag genieten Antwerpenaars er van de rust en bezoeken toeristen de iconische barokgebouwen, maar vroeger was het dé bruisende hub in het nachtleven. “Mijn vader zat hier tijdens de jaren 80. Toen was dit plein nog de place to be met vele cafés, barretjes en underground clubs. Je had hier het Pannenhuis waar Pink Floyd en Jimi Hendrickx hebben opgetreden. Op de Stadswaag kon je uitgaan in de Cinderella’s Ballroom en ook de Neon was een beruchte nachtclub in deze côté.”

Vandaag kan je Charlotte vaak terug vinden in café-restaurant Bohm en Berkel, in het pand van het voormalige Pannenhuis. Bohm verwijst naar de oude, bekende lindeboom aan de overkant op het Concienceplein. Berkel komt van de Nederlandse weegschalen en snijmachines die in de bistro aanwezig zijn. “Het is hier gezellig vertoeven met een mooi uitzicht op het pleintje. Dankzij de Franse inrichting voel ik me in Parijs. Ik ben hier een beetje toerist in eigen stad. Ondertussen ken ik ook Ernst, de eigenaar. Ik ben fan van z’n ontzettend droge humor! “

Muurschilderingen

Als multitalent is Charlotte is al meer dan tien jaar bezig met schilderen, schrijven en draaien. Ze werd bekend nadat haar schilderijen door een kunstkenner werden opgemerkt in de winkel waar haar mama werkte. Later fleurde ze Antwerpen op met verschillende murals, waaronder Hugo aan Café d’Anvers, my California aan Meatpack en De Kolonel aan de Troonplaats. Vorige zomer maakte ze 15 muurschilderingen in hotel A-Stay, in de Pelikaanstraat.

Momenteel is Charlotte bezig met een project waarbij ze 365 schilderijen van kippen maakt. “Ik heb thuis kippen die ik Floyd noem. Ik schilder ze op basis van foto’s die ik van ze trek. Als alle werken af zijn wil ik een megatentoonstelling houden.” Eén van de Floydschilderijen hangt sinds vorige week in Bohm en Berkel. “Ik heb er al een paar tentoonstellingen gehouden en nu hangt er ook een permanent werk. Het is een kip met een spiegelei waarbij ik voor het eerst heb gewerkt met olieverf in plaats van acrylverf. Ik ben tevreden met het resultaat en ben blij dat het een plaatsje heeft in mijn favoriete café!”

Kent u ook nog enkele spannende plekjes om te ontdekken? Laat ze ons weten via deze link.