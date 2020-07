De warmste vakantieplek van Vlaanderen, met haventopman Jacques Vandermeiren op Vrijdagmarkt: “Hier lag het centrum van de wereld”

Antwerpen

Nu het ernaar uitziet dat velen van ons de zomer in eigen land zullen doorbrengen, verklappen wij elke dag een plekje uit eigen streek dat het ontdekken waard is . Vandaag neemt Jacques Vandermeiren (56), topman van het Havenbedrijf, ons mee naar de Vrijdagmarkt in de Sint-Andrieswijk. Hij woont er al zijn hele leven. “Dit is als een dorp in de stad.”