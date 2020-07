De warmste vakantieplek van Vlaanderen, met galeriehouder Adriaan Raemdonck in de Hoogstraat: “Alsof je door de straten van Parijs wandelt”

Antwerpen

Nu het ernaar uitziet dat velen van ons de zomer in eigen land zullen doorbrengen, verklappen wij elke dag een plekje uit eigen streek dat het ontdekken waard is. Vandaag gaan we mee op stap met Adriaan Raemdonck, galeriehouder van Galerij De Zwarte Panter. Al dertien jaar maakt hij ‘s avonds telkens de dezelfde wandeling met partner Frieda en hondje Fleurke: de Hoogstraat, richting Suikerrui, via de Kaaien richting Sint-Jansvliet. “Je hebt het gevoel dat je in Parijs wandelt”.