De warmste vakantieplek van Vlaanderen, met ex-triatlete Sofie Goos: “Heerlijk op wandel tussen Grote Markt, Vleeshuis en Veemarkt”

Antwerpen

Nu velen van ons de zomer in eigen land doorbrengen, verklappen wij elke dag een plekje uit eigen streek dat het ontdekken waard is . Vandaag neemt ex-triatlete Sofie Goos ons mee naar de wijk tussen de Grote Markt en de Veemarkt, een mix van 16de-eeuwse en laat-20ste-eeuwse stadsontwikkeling. Blikvangers zijn de Sint-Pauluskerk, het Vleeshuis en de sociale woningbouw in de Vleeshuiswijk. “Heerlijk om hier te wandelen, met al die steegjes en gebouwen met trapgevels.”