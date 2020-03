De vijand zit bij je vrienden Column LDVK Luc Van Der Kelen

07 maart 2020

06u01 0

Veel genoegen beleefde ik er al een tijdje niet meer aan, zei de groene politica Freya Piryns na haar ontslag uit de gemeentelijke politieke arena. Laten we het maar het understatement van de maand noemen, want Freya Piryns heeft er de laatste jaren in de politiek inderdaad nog zeer weinig plezier aan beleefd. Gedwarsboomd in de slangenkuil die Groen is geworden.

In het zakenleven gaat het er overigens niet anders aan toe. Je collega’s in de raad van bestuur, daar moet je voor uitkijken. Je vijanden zitten niet bij een concurrerende partij of onderneming. Je vindt ze onder je eigen vrienden. Zitten ze met twintig in het partijbestuur, dan aast zeker de helft van hen op je duur verdiende plaatsje.

Oudere politici zullen je daar voor waarschuwen. Let op dat je er niet cynisch van wordt, zullen je weinige vrienden wel eens zeggen. In de decennia dat ik in de hoogste cenakels van de politiek kwam, in het land of in een stad, heb ik daar veel voorbeelden van zien voorbijtrekken. Niet hard genoeg, zegden de criticasters dan.

Exit Freya Piryns, de politica. Welkom Freya Piryns, de lerares. Les geven en pedagogie zijn haar nieuwe passies. Wat kan er nu mooier zijn dan te zorgen voor de aanstormende jeugd?

Freya is er zo een. Ik zeg het in de tegenwoordige tijd, want ze is tenslotte nog maar een vroege veertiger. Dat wil zeggen dat ze, als ze toch nog zou willen, in theorie nog drie of vier legislaturen te gaan heeft. Zeg nooit nooit in de politiek. Je weet tenslotte niet wie er over tien jaar in de cockpit van Groen zal zitten en Churchill is in de jaren dertig ook eerst door het vagevuur en de hel moeten gaan om daarna toch nog premier te worden en wereldwijd gerespecteerd te eindigen.

Moed en zelfopoffering

Aan talent heeft het Freya niet ontbroken, ook niet aan moed en zelfopoffering. Ze was niet bang om de moeilijke weg te kiezen. Toch heb ik altijd wat reserves gekoesterd over haar perspectieven in de nationale en zelfs de stedelijke politiek. Dat was zo van zodra ze had gekozen als partner voor Willem-Frederik Schiltz. Een groene die trouwt met een liberaal. Ik heb altijd gevreesd dat men haar bij Groen nooit helemaal zou vertrouwen, niet tot het gaatje, en dat geldt voor Open Vld trouwens net zo. Politiek zijn dat de grootst mogelijke tegenstanders en al zijn hun partijen echt wel geëmancipeerd, er blijft altijd wel iets hangen.

Het heeft ook te maken met de overheersende positie van de N-VA in de provincie en de stad Antwerpen. Slachtoffers van het succes van Bart De Wever. Daardoor blijft er voor de andere partijen niet veel meer dan de helft van de zetels over. Het zet de concurrentie bij de kleine partijen als Groen en Open Vld op scherp. Freya kreeg geen verkiesbare plaats meer. Ze kwam een paar honderd stemmen te kort om verkozen te worden. Het was de ontgoocheling te veel, nadat ze het burgemeesterschap van het district Berchem had gemist met … 21 stemmen.

Exit Freya Piryns, de politica. Welkom Freya Piryns, de lerares. Les geven en pedagogie zijn haar nieuwe passies. Wat kan er nu mooier zijn dan te zorgen voor de aanstormende jeugd ?

Meer over Freya Piryns

politiek