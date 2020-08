De Tien zetten juridische strijd gewoon voort: “Avondklok enkel opgeschort voor de hitte en niet omdat het ongrondwettelijk is” ADA

07 augustus 2020

17u37 0 Antwerpen Vanaf morgen Vanaf morgen vervalt de ingevoerde avondklok in de provincie Antwerpen zolang de hittegolf duurt. Dat heeft gouverneur Cathy Berx vrijdag bekend gemaakt. Op die manier kan iedereen na 23.30 uur een frisse neus halen. De Tien, de groep die richting Raad van State trekt om die avondklok juridisch aan te vechten, zet zijn strijd voort.

“Wij zien geen enkele reden om niet meer naar de Raad van State te stappen tegen de ongrondwettelijke avondklok. Gouverneur Berx zegt de avondklok tijdelijk op te schorten vanwege de warmte en niét omdat die ongrondwettelijk is. Ik schrok me een ongeluk toen ik dat hoorde”, vertelt Aimé Schrauwen.

“De gouverneur heeft bovendien het lef om te zeggen dat wanneer iedereen zich gedraagt, die avondklok niet meer ingevoerd wordt. Eigenlijk zegt ze: als je je als burger niet gedraagt, dan krijg je je vrijheid niet terug. Het is te gek voor woorden dat een gouverneur dat zomaar kan zeggen en daar gewoon mee weg komt.”

Toch liet Berx verstaan de hitte niet als excuus te gebruiken om op die manier via een achterpoortje van die avondklok af te geraken. “De maatregelen is weloverwogen om een crisis tegen te gaan”, zei ze op de persconferentie. Maar dat is volgens Schrauwen een zware denkfout: “Als de avondklok een manier is om de coronacrisis te bedwingen dan zou warmte geen excuus mogen zijn om die regel op te schorten. Het coronavirus stopt niet met zich te verspreiden omdat het warm is.”