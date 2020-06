De Studio presenteert zomerprogramma: Antwerp Queer Arts Festival en op verplaatsing naar Sint-Joriskerk en Rivierenhof Sander Bral

30 juni 2020

16u16 1 Antwerpen Vanaf woensdag zijn culturele evenementen opnieuws toegelaten dus cultuurhuis De Studio komt dan toch nog met een - weliswaar aangepast - zomerprogramma. Een hele vakantie familietheater, concerten, literatuur, het Antwerp Queer Arts Festival én gastproducties in OLT Rivierenhof en zelfs in de Sint-Joriskerk aan het Mechelseplein.

Ook de werking van De Studio komt stilletjes aan uit haar lenteslaap. De WhatsApp-voorstelling ‘WatchApp #1’ van onder andere acteur Mathijs Scheepers zal door het overdonderend succes nog een laatste keer gestart worden op 8 juli. Dezelfde dag organiseert De Studio ook de aftrap van huisgezelschap Theater FroeFroe met de beestige voorstelling ‘AiAiAi’. Schrijfster en columniste Chris Van Camp komt later deze zomer haar nieuwste telg ‘De Kus van Dabrowski’ voorstellen en houdt een workshop en lezerscafé.

Begin augustus vind je in De Studio opnieuw een week lang performances, film, spoken word, beeldende kunst en lezingen van artiesten uit binnen- en buitenland op het Antwerp Queer Arts Festival. Op de line-up onder andere Martha Da’ro, Stef Van Looveren, Habibitch, Gregory Frateur, Hind en Zahra Eljadid.

Sint-Joriskerk

De Studio doet het ook op verplaatsing deze zomer. In de tweede helft van augustus palmt het cultuurhuis de prachtige Sint-Joriskerk in aan het Mechelseplein. Welke bands er aantreden, wordt later bekend gemaakt. “Dat De Studio allesbehalve heilig is, weet je wel”, klinkt het bij de organisatie. “Maar de mooie Sint-Joriskerk is echt wel een magische setting voor concerten en dat konden we niet laten liggen.”

Verder reist De Studio ook naar Deurne voor het culturele festival Take Care in samenwerking met OLT Rivierenhof, Arenberg, Trix, CC Deurne en Cinema Rix. Onder andere muziekfestival Overlast van De Studio passeert er de revue maar ook Absynthe Minded en Portland.

