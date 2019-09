De stad is na 75 jaar opnieuw bevrijd: hele weekend feest én herdenkingen PhT

07 september 2019

13u43 6 Antwerpen Het lijkt dit weekend een klein beetje 1944 in Antwerpen, gelukkig zónder oorlogsmiserie. Iets na de middag kwam een militaire colonne met meer dan zeventig voertuigen, waaronder ook tanks, de stad binnen. Die volgde hetzelfde parcours als de Britse troepen op die gedenkwaardige 4 september, 75 jaar geleden, toen de Duitse bezetter uit Antwerpen werd verdreven.

De bevrijdingsparade trekt van bij het Stadspark richting Scheldekaaien. Daar staat het hele weekend een indrukwekkend bevrijdingsdorp met een groot beleefparcours. Naast de vreugde over het einde van de bezetting – die voor Merksem en Ekeren helaas nog een maand langer zou duren – komt ook de verschrikking van de V-bommen aan bod.

Het wordt vanaf 16 uur ook reikhalzend uitkijken naar een parade van twintig schepen en van vliegtuigen die in de Tweede Wereldoorlog een kapitale rol speelden.

Vanaf 18 uur zijn de danslustige Antwerpenaren aan het feest op het traditionele Bal van de Bevrijding. En als je dan nog op je benen kunt staan, wacht op de Grote Markt nog een audiovisueel spektakel. Op het stadhuis worden authentieke foto’s geprojecteerd. Dansers en acteurs verlevendigen het verhaal op een catwalk.

Verder kun je zowel zaterdag als zondag nog de bunker in het Stadspark bezoeken. Zéér de moeite waard is ook de tentoonstelling ‘Vreugde en verdriet, Antwerpen bevrijd’ in het Felixpakhuis.