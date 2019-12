De sluiting te veel: berucht café ‘t Keteltje in Antwerps Schipperskwartier is failliet Jonathan Bernaerts

12 december 2019

09u01 34 Antwerpen De uitbater van 't Keteltje, het beruchte café in het Antwerpse Schipperskwartier, heeft de boeken neergelegd. De zaak werd een maand geleden gerechtelijk verzegeld in het kader van een onderzoek naar illegale prostitutie. De recente sluiting - de zoveelste op rij - betekende voor het café de doodsteek.

Het initiatief om het faillissement aan te vragen, kwam van de uitbaters (vader en zoon T.) zélf. “Het Antwerpse stadsbestuur neemt het café al jaren in het vizier”, zegt curator Tomas Bruneel, die het faillissement moet afhandelen. “De zaak werd dan vorige maand opnieuw gesloten en dat is voor vader T., die ik heb gesproken, blijkbaar de druppel geweest. Hij was de jarenlange strijd beu en heeft beslist om de handdoek in de ring te gooien.”

Café ’t Keteltje in de Oudemansstraat is bij politie en gerecht al jaren bekend als een verzamelplaats van voornamelijk Nigeriaanse vrouwen die er hun seksuele diensten aanbieden. De zaak moest in het verleden al vele keren dicht vanwege vermoedens over illegale prostitutie.

Gerechtelijk onderzoek

Op 10 november besliste de onderzoeksrechter om ’t Keteltje opnieuw te laten verzegelen in het kader van een onderzoek naar ‘het houden van een huis van ontucht, onder meer ten aanzien van een kwetsbare persoon’. Bij de politieactie werden in de zaak in totaal 15 Nigeriaanse vrouwen aangetroffen.

Zaakvoerder Nicky T. werd vervolgens samen met drie andere personen gearresteerd. Er gebeurden ook huiszoekingen in het café, op twee adressen in Antwerpen die beschouwd zouden kunnen worden als afwerkplaatsen én op het adres van de eigenaar in Stabroek. Nicky T., die de verdenkingen van illegale prostitutie ontkent, is momenteel nog steeds aangehouden.

Wat er met ’t Keteltje staat te gebeuren is voorlopig onduidelijk. Curator Bruneel: “Ik ga de gerechtelijke instanties vragen om toegang te krijgen tot het verzegelde pand. Zo kan ik onder meer een inventaris van de inboedel maken. Eventuele schuldeisers heb ik voorlopig nog niet gehoord.”

Door het bankroet staan twee à drie werknemers op straat.