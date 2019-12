De Schelde van bron tot monding: fraaie brochure boordevol weetjes en toeristische tips Philippe Truyts

10 december 2019

19u07 1 Antwerpen Soms is het vervolg nog beter dan het origineel: anderhalf jaar na ‘De Schelde van bron tot wereldhaven’ komt ESPA (Vlaamse vereniging van maritieme journalisten) met een nieuwe brochure die de hele loop van het Frans dorpje Gouy tot de monding in Vlissingen beschrijft. Toeristisch is het boekje dankzij de vele bezoekerstips van goudwaarde.

“Elke Antwerpenaar moet één keer in zijn leven naar de Scheldebron bij Saint-Quentin”, zei voormalig havenschepen Marc Van Peel dinsdag bij de voorstelling van de brochure. “Ik ben er ooit naartoe gefietst. Dat was goed te doen.” Nu zou dat niet meer lukken: Van Peel is dezer dagen veroordeeld tot de rolstoel, nadat hij zwaar ten val kwam met de fiets en zijn enkel brak.

De drie auteurs – Freddy Michiels, Staf De Lie en onze medewerker Fons Schrijvers – serveren een schitterende brok geschiedenis, aardrijkskunde, economie en toerisme. Zo ligt er in de buurt van de bron een ondergronds kanaal (‘Riqueval’) van 5,7 kilometer. In Gent is het gedempte deel van de Schelde in 2018 opnieuw opengegraven. In Antwerpen moesten in de jaren zestig vier dorpen plaatsmaken voor de havenuitbreiding: Oosterweel, Wilmarsdonk, Oorderen en het grootste deel van Lillo. Een attractie die nog te weinig bekend is, is Fort Liefkenshoek.

Zeeuwse delicatessen

De brochure zoomt ook uitgebreid in op Zeeland en het lekkers dat de Westerschelde voortbrengt: oesters, mosselen en kreeft.

‘De Schelde, van bron tot monding’ (80 blz.) is rijkelijk geïllustreerd. Je kunt de brochure gratis afhalen aan de balie van het Havenhuis in Antwerpen, in het Havenpaviljoen aan het MAS en bij alle toeristische kantoren langs de Schelde van Doornik tot Vlissingen. Een gratis exemplaar thuis krijgen, kan ook: stuur dan een mail naar freddy.michiels@skynet.be