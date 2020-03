De roofmoord op Leopoldine (73) en de kluis die niet bestond Patrick Lefelon

02 maart 2020

Antwerpen Maandagmorgen is het assisenproces gestart naar de moord op Leopoldine De Decker, een 73-jarige alleenstaande vrouw uit de wijk Dam in Antwerpen. Zij werd op 18 mei 2013 thuis overvallen. De daders knevelden haar en plakten haar gezicht af met tape. Dat overleefde de vrouw niet.

De vijf moordverdachten werden in het najaar van 2014 gearresteerd. De 27-jarige cafébaas Pieter V. van Place2be in Heist-op-den-Berg en zijn vennoot Guus W. (38) worden aanzien als opdrachtgevers van de moord. Guus W. meende te weten dat er een kluis met tienduizenden euro te vinden was bij Leopoldine De Decker. Via tussenpersoon Sebastien P. (31) worden twee uitvoerders gevonden om de kluis bij Leopoldine te gaan kraken.

Het gaat om twee Serviërs: Branko S. (25) en Daniel F. (31). Zij overvallen Leopoldine maar maken slechts kleingeld buit. Van een kluis was er geen sprake. Zij worden vervolgd voor moord en riskeren levenslange opsluiting.

De drie andere verdachten worden vervolgd voor diefstal met geweld zonder de bedoeling te doden maar met de dood tot gevolg. Zij riskeren een maximumstraf van twintig tot dertig jaar.

Het proces is begonnen met de voorlezing van de akte van beschuldiging door advocaat-generaal Björn Backx. Het proces zal twee weken duren.