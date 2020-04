De Ronde tegen Corona: haven van Antwerpen is solidair Jef Beckers

05 april 2020

Speciale beelden in de haven van Antwerpen. Iedereen in de haven was solidair en dat uitte zich ook in de acties van de werknemers.

De haven van Antwerpen is een plek waar nog altijd gewerkt wordt. En daar lieten ze ook hun hartverwarmende boodschappen zien vandaag. Zo zie je hoe een groot hart gevormd werd aan het Havenhuis in Antwerpen. Opvallend waren ook de boten die een spectaculaire show gaven met hun waterspuiten.



