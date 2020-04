De Ronde: enhousiaste supporters in het Bosuilstadion Jef Beckers

05 april 2020

18u07 0

We vlogen deze keer niet met een drone, maar met een helikopter over heel Vlaanderen. Dat leverde speciale beelden op zeker in het stadion van de Bosuil. Want daar was het volledige veld versierd met spandoeken.

De solidariteit kon niet op in het Antwerpse Bosuilstadion. Daar kwamen supporters in en rond het veld samen, maar natuurlijk wel op een veilige afstand. Op het veld wapperden supporters met vlaggen van de Antwerpse club en ook de slogan “You'll never walk alone” was zichtbaar. Ook naast het veld stonden supporters met Bengaals vuur te zwaaien, maar ze bleven allemaal op een veilige afstand van elkaar.



