De Roma is van ons: ontwapenende documentaire over trouw team van vrijwilligers op Canvas

08 november 2019

Niet te vroeg gaan slapen zondag: Canvas zendt immers de prachtige documentaire 'De Roma is van ons' uit. Tv-maker Lies Van der Auwera (39), zelf van Borgerhout, volgde acht trouwe vrijwilligers van het kunstencentrum. Dat mondde uit in doodeerlijke en ontwapenende portretten.

De afgeleefde volksschouwburg van weleer aan de Turnhoutsebaan kreeg vijftien jaar geleden een nieuwe, glorieuze toekomst. Zonder de inzet van 450 vrijwilligers was dat onmogelijk geweest. In haar eerste solowerk ontrafelt Lies Van der Auwera - eerder al bekend van De Rechtbank - het unieke sociale weefsel van De Roma. Of zeg maar: de magie ervan.

“Ik ben toch zo’n twee jaar met het project bezig geweest. Dat het zich in mijn eigen district afspeelt? Ik hou ervan om verhalen in de eigen buurt te zoeken. Het leven van de mensen die ik volg, is voor mij ook herkenbaar. Soms beland je al eens op een dood spoor en heb je iets nieuws nodig om weer in gang te geraken.”

De geportretteerde vrijwilligers zijn voor het merendeel al wat ouder. “Ik heb me gefocust op de ‘vliegende brigade’, die altijd klaarstaat buiten de avonden van de optredens, wanneer je een pak meer jonge vrijwilligers ziet.”

Canvas zendt ‘De Roma is van ons’ uit op zondag 10 november om 22.05 uur.