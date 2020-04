De regel van drie Column LVDK Luc Van Der Kelen

25 april 2020

07u00 0 Antwerpen Hoe beleven jonge kinderen de coronacrisis ? Als u dacht dat zoiets ingrijpends hen voorbij zou gaan, hebt u het goed mis. Hun leven staat overhoop en dat voelen ze. Neem nu Charlotte, kleinkindje van mijn schoonzus. Ze is drie en zit in het instapklasje. In de vakanties en op vrije dagen vangt oma ze op. Sinds de lockdown van meneer Van Ranst zitten kleinkind en oma gedwongen ieder apart “in hun kot”. Maar het water was diep en het wachten duurde lang.

Zou oma haar vergeten zijn? Charlotte heeft temperament. Ze was flink boos en ze liet dat ook merken. Gaan wandelen met oma? Nu even niet. Echt weten wat er gaande is, deed ze natuurlijk niet, en het is ook al lang weer goed tussen oma en kleinkind, maar kleuters voelen dat, als er iets niet klopt.

Ook onze kleinzoon Richard, nog een driejarige, weet perfect dat er iets niet normaal is, zelfs al kent hij die meneer Van Ranst niet. Wanneer mag ik nu naar school, vraagt hij om de andere dag. Kleine kinderhartjes, grote vragen.

Een school is meer dan een plaats waar leraren kennis doorgeven. Het is ook een plaats waar kinderen leren met elkaar te leven, een plaats waar zij sociale contacten opbouwen, vrienden voor het leven maken. Het zijn allemaal aspecten van wat volwassen worden inhoudt

Tien kilometer naar het noorden woont mijn oudste zoon in Sint-Job met zijn gezin. Pa en ma, zeven kinderen tussen 3 en 18, een buitenlandse student uit Venezuela, een au pair uit Brazilië. Als die met zijn allen op uitstap gaan naar oma en opa, valt er een hele schoolklas binnen. Sinds de lockdown hebben we ze niet meer gezien. En dat steekt. Ze zijn de isolatieperiode wonderwel goed doorgekomen. Want het is niet evident, vijf studenten middelbaar in hetzelfde huis, zonder dat ze elkaar naar het leven staan.

Samengestelde intrest

Voor de coronacrisis kwamen er ieder weekend twee slapen. Als ze wat moeilijkheden hadden met het schoolse werk, wilden wij wel eens bijspringen. Een toets voorbereiden, een examen, de passé composé inoefenen, de les geschiedenis, zolang ze in de lagere school zaten of in het eerste jaar middelbaar, ging dat nog wel redelijk, zelfs met 65 jaar stof op onze parate kennis. Maar een examen geleden kwam onze jongste met oefeningen op de regel van drie. De simpele opgaven vormen geen probleem, maar over de complexe oefeningen moesten we toch eens nadenken. Hoe ging dat nu weer? Of een percent berekenen. Ik zie vele papa’s en mama’s dat niet zomaar uit hun mouw schudden. Samengestelde intrest. Nog zoiets.

Leraar zijn is een vak met ieder zijn specialisme. Rosa, rosa, rosae … Juf of eens een enkele leraar zijn getraind om kennis over te dragen en steeds complexer wordende thema’s begrijpelijk uit te leggen aan de opgroeiende jeugd. Dat kan Smartschool niet zomaar een-twee-drie vervangen. Zoniet hadden die leraars hun diploma niet moeten halen.

Dat proces mee begeleiden, daar kunnen ouders en grootouders toe bijdragen, maar ze kunnen nooit de leeromgeving op school vervangen. Daar heb je leraren nodig.