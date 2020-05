De Pretstraat krijgt overdekte fietsenstalling mét groendak BJS

05 mei 2020

16u13 0 Antwerpen Het district Antwerpen plaatst een overdekte fietsenstalling met groendak in de De Pretstraat, vlakbij Park Spoor Noord. De werken beginnen op 6 mei.

In het district Antwerpen krijgen inwoners de mogelijkheid om te beslissen over de verdeling van 1,4 miljoen euro, ofwel 10 procent van de volledige begroting van 2021. Een van de te realiseren projecten binnen het thema ‘Fietsvriendelijke Straten’ was de aanleg fietsenrekken met een groendak.

Omdat dit project niet binnen het ‘standaard’ straatmeubilair van de stad Antwerpen behoort, werd een ontwerp opgemaakt en een firma aangesteld om dit project te realiseren.

“Eerst wordt een voetpaduitstulping voorzien ter hoogte van de De Pretstraat 13", weet het Antwerpse districtsbestuur. “Vervolgens wordt de overdekte fietsenstalling met groendak geplaatst. In de fietsenstalling worden fietsbeugels geplaatst. Bijkomend worden op de bestaande voetpaduitstulpingen van het kruispunt van de De Pretstraat met de Duboistraat enkele fietsbeugels verplaatst.”

De werken beginnen op 6 mei en zouden tegen 22 mei afgerond zijn.