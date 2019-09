De Kringwinkel Gesponsorde inhoud De powersuit regeert dit najaar. Zo recreëert styliste Farah de trend met stukken uit de Kringwinkel Aangeboden door De Kringwinkel Antwerpen

06 september 2019

08u00 0 Antwerpen Een nieuw modeseizoen is aangebroken en dit najaar is de powersuit een straffe trend. Maar hoe vertaal je die edgy broekpakken van de catwalk naar de werkvloer? Styliste Farah El Bastani shopt een ensemble in De Kringwinkel én geeft er medewerker Cindy een fashionable make-over.

Balenciaga, Valentino, Prada: allemaal komen ze voor de herfst van 2019 met opvallende powersuits op de proppen. Volledige broekpakken in één kleur of print, met een riem in de taille of lekker los en een tikkeltje mannelijk. Best draagbaar én – voor wie niet te zot wil doen op de werkvloer – makkelijk te downdressen, dixit styliste Farah. “Je kan een compleet broekpak dragen in een neutrale kleur of snit. Maar je kan ook voor een statementvest gaan, met een neutrale broek erbij en een simpele bloes of coltrui eronder. Heel draagbaar en een tikkeltje chic, zonder in your face te zijn.”

Inclusief epauletten

Wil je de powersuittrend niet alleen draagbaar, maar graag ook betaalbaar? Dan komt het goed uit dat tweedehandswinkels standaard heel wat statementblazers in de rekken hebben hangen. Farah strikte een geslaagde outfit in De Kringwinkel in Schoten.

“Ik stuitte eerst op de extreem coole pied-de-pouleblazer. Mét epauletten! Brede schouders zijn heel in nu en het silhouet gecombineerd met die print straalt stevige eightiesvibes uit, ook een grote trend.” Gecombineerd met een witte coltrui, wijde broek en zwarte accessoires creëert Farah een ensemble dat funky, maar ook perfect geschikt voor de werkvloer is.

Van catwalk naar make-over

In diezelfde Kringwinkel werkt Cindy (38), een verlegen mama van twee die met volle goesting na zestien jaar opnieuw aan het werk is. “Ik worstel al sinds ik twaalf ben met depressie. Gelukkig werd ik een tijd terug stabiel verklaard en kon ik me onmiddellijk aanmelden bij de VDAB. Zo strikte ik een stage hier. Op mijn eerste werkdag was ik zó zenuwachtig! Maar iedereen ontving me met open armen. En na zes weken kreeg ik een fulltimecontract. Mijn geluk kon niet op.”

Cindy krijgt Farahs powersuit aangemeten als nieuwe werkvloeroutfit. Inclusief een visite van de haar- en make-upartieste en fotograaf. Helemaal buiten Cindy’s comfortzone, maar ergens toch ook niet. “Ik werk hier in de Kringwinkel op de kledingafdeling. Vroeger had ik nul interesse in mode, nu gebeurt het wekelijks dat ik tussen de spullen iets leuks zie dat ik voor mezelf koop. (lacht) Eerlijk? Deze outfit had ik zelf nooit uit de rekken geplukt. Maar nu vind ik het oprecht mooi. Vooral het hoedje heeft mijn hart gestolen.”

En nu jij!

Zelf de powersuit recreëren thuis? Zoals Farah zei, vind je in De Kringwinkel in een-twee-drie een statementblazer. En een hogetaillebroek erbij vindt ze ook een must. “Die flatteert elke lichaamsvorm en je verbergt er ook je buikje mee. Vervang de brede riem erop gerust door een smaller exemplaar als dat beter bij je figuur past.” En trendgevoelige shoppers kunnen volgens Farah nog wel meer moois strikken in De Kringwinkel. “De bloemenprint is dit najaar ook hot. Of de bourgeoistrend: bloesjes met hoge kraag, kleine leren handtasjes, lange kokerrokken. Allemaal items die in een Kringwinkel vaak talrijk in de rekken hangen.”

Kriebelt het om trends te gaan shoppen? Tijdens de Modeweken bij De Kringwinkel Antwerpen van 16 tot 28 september breiden alle winkels hun assortiment uit met een groot aanbod aan kleding, schoenen, accessoires en textiel. #shoptillyoudrop

