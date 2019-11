De politie zocht vandaag verder naar menselijke overblijfselen in het Straatsburgdok CVDP

26 november 2019

26 november 2019

16u49 0 Antwerpen Naar aanleiding van de vondst van menselijke resten in het Straatsburgdok van twee dagen geleden, zocht de politie er vandaag verder naar resterende overblijfselen.

In het Straatsburgdok ter hoogte van de Noordkaai in Antwerpen werden zondagavond menselijke resten aangetroffen. Er werd een wetsdokter gevorderd voor de identificatie, maar daar zijn voorlopig nog geen resultaten van. Vandaag zocht de politie verder in het Straatsburgdok naar de resterende overblijfselen, maar er werd niks gevonden.

De vondst doet veel mensen denken aan de verdwenen Antwerp-supporter Ben Vanleene. Het Straatsburgdok is het water waar het Albertkanaal in uitmondt. Een bewakingscamera filmde Ben voor het laatst toen hij op het einde van de Slachthuislaan rondliep. De politie doorzocht het Lobroekdok, de rioleringskanalen aan de Slachthuislaan en de oever van het Albertkanaal, maar vond geen spoor van de vermiste man. De zoekactie werd daarom opgegeven.