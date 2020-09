Exclusief voor abonnees De piek die niemand graag ziet: ook in zomer hoge loodwaarden in stof van Moretusburg. “Bang afwachten wat bloedprik in oktober brengt” Philippe Truyts Jasper van der Schoot

17 september 2020

20u07 0 Antwerpen De loodwaarden rond de De loodwaarden rond de fabriek van Umicore hebben tussen midden juni en midden juli opnieuw gepiekt. Dat blijkt uit cijfers over het neervallend stof van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). PVDA is niet gerust in het bloedonderzoek dat kinderen uit de buurt in oktober zullen ondergaan. Heel wat buurtbewoners zijn vooral de onzekerheid beu over wat met hun wijk zal gebeuren.

Het kwam hard binnen in juli: de helft van de kinderen uit de wijken Moretusburg en Hertogvelden, vlak bij metaalverwerkend bedrijf Umicore, bleek meer lood dan gezond is in het bloed te hebben. Naar een precieze verklaring was het gissen: de stormen in de maand februari? De lockdown in maart en april die kinderen thuis hield, in combinatie met de heersende droogte toen?

