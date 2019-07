De perfecte zomerse zaterdag van Sven De Ridder: “Op het kerkhof kom ik pas echt tot rust” Annelin Marien

13 juli 2019

15u25 0 Antwerpen Negen zaterdagen in juli en augustus, maar geen idee wat ermee te doen? Elke week leidt een Antwerps bekend gezicht je rond en toont hoe zijn of haar perfecte zomerse zaterdag eruitziet. Deze week is het de beurt aan Sven De Ridder (45), die momenteel vooral vaak in Theater Elckerlyc zit voor de voorstelling van De Scouts Forever.

Iets gaan eten in Milano

“Ik ga heel graag naar Milano, een Italiaans restaurant in de Statiestraat. Milano is er al heel lang, het is een van de laatste traditionele Antwerpse Italianen, en zelfs als kind ging ik daar al vaak heen. Ook in zusterrestaurant Il Divino di Milano in Gooreind kom ik regelmatig. Mijn favoriet? De ‘misto di pasta’: ik kan heel slecht kiezen, en met de misto di pasta krijg je vier verschillende soorten pasta op één bord. Dan hoef ik niet te kiezen, en heb ik van alles wat!”

Milano

Statiestraat 11, 2018 Antwerpen

Iets gaan drinken in Robinson

“In café Robinson op de Vogelmarkt aan het Theaterplein ben ik vaak te vinden met mijn collega-acteurs. Na de voorstelling of repetities gaan we daar regelmatig eentje drinken. Robinson heeft een heel leuk terrasje bij mooi weer, en er is altijd passage!”

Café Robinson

Oudevaartplaats 8, 2000 Antwerpen

Een ijsje eten in the Ice Shop

“Eigenlijk eet ik vooral ijsjes van de ijskar die passeert, maar ook in The Ice Shop aan de Vlaamsekaai kom ik regelmatig om een ijsje te gaan eten. Ik ben zot van pistache! Onze eerste productie van de Sven De Ridder Compagnie heette trouwens ‘De Crème Gelace-oorlog’, en ik heb één van mijn personages ‘Pierre Pistache’ genoemd, omdat mijn liefde voor pistache heel groot is.”

The Ice Shop

Vlaamsekaai 31, 2000 Antwerpen

www.the-iceshop.com

Verkoeling zoeken in Theater Elckerlyc

“Meestal ga ik naar de cinema voor verkoeling, omdat het daar altijd wat frisser is, maar sinds kort kan je ook in Theater Elckerlyc genieten van een airco! Ik speel daar nog in ‘De Scouts Forever’ tot 24 augustus, en zeker in de zomer is het zowel voor ons als voor het publiek zeer aangenaam om een airco in de zaal te hebben. Op zomerdagen kan het daar weleens warm worden met zoveel mensen samen, maar gelukkig is de zaal nu geklimatiseerd.”

Theater Elckerlyc

Frankrijklei 85-87, 2000 Antwerpen

www.elckerlyc.be

Rondstruinen op het Schoonselhof

“Het klinkt misschien luguber en morbide, maar ik ga heel graag eens wandelen op het Schoonselhof. Ik kom daar tot rust, en ik vind het leuk om na te denken over het verleden van al die mensen die er liggen. Veel van mijn familieleden liggen daar ook, en dan is het mooi meegenomen om hen eens een bezoekje te brengen. Een inspirerende plek, het Schoonselhof!”

Schoonselhof

Krijgsbaan 100, 2660 Hoboken

www.schoonselhof.be